Украина призвала Польшу не допустить перекрытия границы

Посольство Украины в Польше направило в польский МИД ноту, в которой содержится просьба воспрепятствовать возможному перекрытию границы протестующими польскими водителями грузовиков. Они угрожают заблокировать дорогу с 3 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч «Укринформу».

«Посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через украинско-польскую границу. Мы надеемся, что польские власти сумеют достичь взаимопонимания с потенциальными протестующими во избежание блокирования границы»,— сказал Василий Зварыч.

Ранее сегодня Госпогранслужба Украины со ссылкой на информацию от властей Польши сообщила, что польские водители грузовиков с 3 ноября планируют заблокировать несколько пунктов пропуска на границе, в том числе КПП «Краковец—Корчева». Это должно стать акцией протеста против конкуренции со стороны украинских грузоперевозчиков. Из-за возможной блокировки дороги Министерство инфраструктуры Украины созвало встречу с представителями Польши и Еврокомиссии.

В мае текущего года из-за акции протеста водителей Польши пункт пропуска на польско-украинской границе «Дорогуск—Ягодин» был заблокирован на протяжении десяти дней. Польские водители требовали вернуть процедуру выдачи разрешений на перевозки для украинцев.

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Анастасия Ларина