«Это довольно большой срок. Можно было бы и побыстрее»

В минувшие выходные губернатор Петербурга в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что строительство Большого Смоленского моста планируется начать в декабре 2023 года и завершить в 2027 году. «Ъ-СПб» спросил читателей, верят ли они, что переправу смогут возвести в срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпроект разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Предпроект разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

О строительстве Большого Смоленского моста (моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.— «Ъ-СПб») в современном Петербурге заговорили в 2013 году. Возвести мост задумывали еще в СССР — в 1960-е годы, однако проект так и не реализовали. В 2014 году городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на предпроектные работы по новому транспортному объекту. Его ориентировочная стоимость тогда составляла 12 млрд рублей. Построить мост хотели к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже через год в Смольном заявили, что переправа появится после 2020 года, поскольку сейчас в бюджете нет средств на его строительство.

Изначально возвести переправу планировали с 2023 по 2028 год. Летом прошлого года сроки поменяли: начало и завершение строительство перенесли на два года — на 2025–2030 годы. Однако в январе 2023 года губернатор Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство все-таки начнется в конце 2023 года. За это время изменилась и цена транспортного объекта: в 2022 году КРТИ оценивал стоимость в 13 млрд рублей. Сейчас ориентировочная стоимость объекта составляет 50 млрд рублей. Но, отмечают в пресс-службе КРТИ, сумма может быть скорректирована по результату получения положительного заключения Госэкспертизы. В 2023–2025 годах на возведение моста из городского бюджета потратят более 27 млрд рублей.

Из-за строительства развязки Большого Смоленского моста было решено снести здания на проспекте Обуховской Обороны: восемь построек, возведенных в конце XIX — начале XX века, в числе которых школа поэтессы Ольги Берггольц. Несмотря на протесты со стороны градозащитников и некоторых депутатов, закон, регулирующий зоны охраны (закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон»), все же был принят городским парламентом.

В настоящий момент проектная документация находится в стадии загрузки в ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщают в пресс-службе КРТИ. На переправе будет шесть полос движения автотранспорта, два полотна для трамваев, пешеходная и велосипедная дорожки. Общая длина нового моста составит 2,2 км, это будет самая широкая разводная переправа в городе.

Владимир Григорьев, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского союза архитекторов:

— В основе планировочной структуры города лежит радиально-кольцевой принцип, и кольцевых связей не хватает. В градостроительстве считается, что на каждый миллион жителей в городе должна быть одна кольцевая дорога. В Хельсинки, например, на миллион жителей — две кольцевых. И в этом смысле мост очень нужен. Когда строительство четко и слаженно организовано и есть финансирование, нет никаких препятствий для выполнения сроков. Раз эта информация появилась в публичной плоскости, значит, вопрос тщательно выверен.

Александр Рассудов, депутат фракции КПРФ Законодательного собрания Петербурга:

— Я ничего невозможного не вижу — при надлежащем взаимодействии с органами власти и бесперебойном финансировании. Если никаких совсем чрезвычайных обстоятельств не произойдет, то это достаточно реальный срок. Снос зданий — на мой взгляд, проблема преувеличенная. Если мы хотим развития, то приходится чем-то жертвовать. Невозможно жить современной жизнью в средневековых городах.

Игорь Водопьянов, владелец управляющей компании «Теорема»:

— Мост построить — это все-таки не метро прорыть. Как-то построят, с мостом мы как-то справимся.

Юрий Агафонов, генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса:

— Это реальный срок. Хотя мост и непростой, но за этот срок его реально возвести. Но, во-первых, для этого нужно освободить территорию для строительства. То есть заказчик должен предоставить подрядчику освобожденную территорию, чтобы не тормозить строительство. Второй важный момент — это финансирование, которое будет рассчитано на весь срок строительства.

Алексей Учитель, российский кинорежиссер:

— Любое строительство, которое принесет пользу городу, это прекрасно и полезно. Школу Ольги Берггольц жалко, но строительство, наверное, имеет смысл.

Александр Тетердинко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия»:

— Построить этот мост в заявленные сроки крайне важно. Любой крупный инфраструктурный объект для экономики нашего города — это благо. Инфраструктурные объекты тащат за собой всю экономику. Я думаю, построить мост в установленные сроки удастся. У города все для этого есть.

Борис Вишневский, депутат фракции «Яблоко» Законодательного собрания Петербурга:

— Скорее всего, мост этот построят, если не будет никаких серьезных экономических трудностей у города. В качестве одного из препятствий даже строительства не самого моста, а съездов к нему — эта история с уничтожением исторических зданий. Общественное сопротивление продолжается, и я сам в нем активно участвую. Я полагаю, что есть все возможности организовать заезды на мост, не трогая исторические постройки. Но чем это закончится, пока сказать невозможно. На будущий год будет приниматься новая редакция закона (речь о законе № 820–7.— «Ъ-СПб»), и вопрос встанет еще раз. Вот от этого решения будет зависеть, что будет происходить. Но мост, конечно, нужен.

Олег Гаркуша, фронтмен группы «АукцЫон»:

— Можно построить за эти сроки. Главное, чтобы это не мешало экологии, не мешало горожанам, которые, возможно, будут жить возле моста. Конечно, транспортная инфраструктура должна улучшаться. Давно пора делать туннели на Васильевский остров и Петроградку.

Аркадий Скоров, владелец строительной компании «Дальпитерстрой»:

— У нас самый лучший губернатор, я верю ему.

Дмитрий Петров, гендиректор компании «Комфортел»:

— 2027 год звучит крайне оптимистично. Планы такого строительства я, как автолюбитель, крайне одобряю. Этот мост нужен городу, чтобы разрулить транспортные потоки. У нас иногда строительство простых на вид развязок занимало больше времени, а в данном случае это серьезное сооружение через реку. Поэтому, мне кажется, названный срок оптимистичен.

Марина Шишкина, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Законодательного собрания Петербурга:

— Сроки зависят от многого: от денег, от расторопности управленцев, от добросовестности исполнителей. Если все это срастется, то в установленные даты должны уложиться. Конечно, сейчас из-за спецоперации все сложнее. Наша фракция поддерживает строительство. Этот мост, конечно, нужен городу. Мы выступали с тем, чтобы назвать этот мост именем Ольги Берггольц.

Георгий Богачев, владелец базы отдыха «Илоранта»:

«Вполне вероятно, что построят. Это довольно большой срок — можно было бы и побыстрее. Я думаю, что вопрос не столько в финансировании, сколько в урегулировании юридических аспектов, освобождении территорий».

Надежда Ярмула, Александра Тен