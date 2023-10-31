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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» не долетел до прибыли

Компания нарастила выручку и перевозки в третьем квартале

Авиакомпания «Аэрофлот» за январь—сентябрь нарастила выручку на 42%, до 357 млрд руб., что, впрочем, на 15% ниже аналогичного периода докризисного 2019 года. По итогам года «Аэрофлот», как ожидают аналитики, сможет продолжить восстановление выручки благодаря увеличению международной географии полетов и повышению цен на билеты. Но до показателей 2019 года перевозчик, как и группа целиком, вряд ли дотянет, полагают эксперты, которые не ожидают от «Аэрофлота» чистой прибыли по итогам года. Отдельной проблемой может стать рефинансирование долга компании с учетом роста ключевой ставки: «Аэрофлот» уже предложил государству субсидировать кредиты авиакомпаниям, но аналитики сомневаются, что такая идея будет поддержана.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Аэрофлот» за январь—сентябрь увеличил выручку на 42%, до 357 млрд руб., следует из его отчетности по РБСУ (.pfd). Перевозчик объяснил это возобновлением международных рейсов по доступным направлениям и увеличением полетной программы внутри страны. В 2019 году выручка перевозчика за январь—сентябрь была на 15% выше — 422 млрд руб.

Компания получила чистый убыток за третий квартал, который сократился на 42% в годовом выражении. Однако «Аэрофлот» традиционно корректирует показатель с учетом изменений, связанных с переходом с 2022 года на новый стандарт бухгалтерского учета аренды (ФСБУ 25/2018),— без перехода на этот стандарт компания получила бы 17,6 млрд руб. чистой прибыли против 5,8 млрд руб. годом ранее. За январь—сентябрь чистый убыток «Аэрофлота» составил 94,6 млрд руб. (против прибыли в 58,4 млрд руб. годом ранее), без учета влияния нового стандарта составил бы 16 млрд руб. Это может свидетельствовать о переводе лизинговых платежей на 110 млрд руб., которые не учитывались в прежних трактовках арендных расходов в отчетностях до 2022 года, полагает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

Один из источников “Ъ” в экспертном сообществе и вовсе предполагает, что без учета нового стандарта, учета аренды и «огромного резерва» «Аэрофлот» мог бы продемонстрировать до 20 млрд руб. чистой прибыли.

Как писал “Ъ”, аналитики заметили, что в 2023 году «Аэрофлот» мог зарезервировать около 35 млрд руб. на выплаты по лизингу западным владельцам своих самолетов (см. “Ъ” от 2 августа). Еще почти 30 млрд, добавляет собеседник “Ъ”, составил «резерв по сомнительным долгам в части долгосрочной задолженности».

По итогам года «Аэрофлот» может продемонстрировать около 465–475 млрд руб. выручки. По группе (с учетом «Победы» и «России») этот показатель может оказаться в диапазоне 525–575 млрд руб., предполагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. По итогам 2019 года выручка авиакомпании «Аэрофлот» составила 551 млрд руб., а в «постпандемийном» 2021 году — 378 млрд руб. Схожая динамика, по его словам, вероятна и по рынку в целом. По данным Росавиации, за январь—сентябрь авиаперевозки выросли на 12,3%, до 81 млн человек.

Сергей Александровский, глава «Аэрофлота», 14 сентября:

«Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью».

По итогам четвертого квартала Александр Гущин не ожидает фундаментальных улучшений с точки зрения финансов и роста объема перевозок, но благоприятный прогноз годового пассажиропотока и постепенное удорожание билетов позволяет говорить о плавном росте выручки по отношению к 2022 году. Получение «Аэрофлотом» чистой прибыли по итогам года крайне маловероятно, считает Игорь Смирнов: «Против авиаперевозчиков работает рост расходов на авиакеросин».

«Аэрофлот» хочет через год вернуться к уровню перевозок 2021 года

Другой проблемой может стать рефинансирование кредитов с учетом роста ключевой ставки до 15%. Замглавы «Аэрофлота» Михаил Федосов 31 октября предложил создать механизм кредитования авиакомпаний по льготным ставкам из-за низкой маржинальности авиаперевозок. Он указал, что облигационные займы компании составляют около 11 млрд руб., средняя ставка по всему портфелю находится на уровне 9%, и теперь перевозчик будет вынужден замещать кредит к погашению «по существенно более высоким ставкам».

Сложно представить такой вид деятельности, рентабельность от которой покрывала бы текущую стоимость кредитов с учетом роста ключевой ставки, замечает эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Но, полагает он, хотя маржинальность авиакомпаний традиционно считалась не слишком высокой, сейчас с учетом большого количества запрашивающих льготы компаний «авиаперевозчиков в этой очереди будут рассматривать, вероятно, последними». Эксперт напоминает, что по итогам 2022 года авиаотрасль получила почти 90 млрд руб. чистой прибыли. В этом году, несмотря на сворачивание масштабных мер господдержки, перевозчиков поддерживают довольно прибыльные международные рейсы, а также активизация полетов по стране тех пассажиров, что прежде проводили отпуска за границей. «Безусловно, расходы авиакомпаний на техобслуживание продолжат рост, а спрос на перелеты будет сжиматься»,— констатирует он, отмечая, впрочем, что Минфин вряд ли согласится помогать авиакомпаниям заранее.

Айгуль Абдуллина

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