ТАСС: в Москве задержаны главред и сотрудница «Октагон.Медиа»

Госагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в рамках уголовного дела, расследованием которого занимается управление по киберпреступлениям МВД РФ, задержан главред «Октагон.Медиа» Игорь Рябов и еще одна сотрудница издания. Утром по месту жительства господина Рябова в Москве прошел обыск. После его доставили на допрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Рябов в 2015 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Игорь Рябов в 2015 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«По данным собеседников агентства в окружении журналиста, он мог иметь отношение к администрированию анонимных политических Telegram-каналов»,— говорится в сообщении ТАСС.

Глава наблюдательного совета «Октагон.Медиа» Сергей Михеев заявил Daily Storm, что он не знает о задержании Игоря Рябова. «Я вообще не в курсе, я там просто как свадебный генерал. Редакционной политикой я не занимался, даже не знаю, что конкретно там происходит. Мне сказали, уголовное дело о клевете, на кого — никто не знает»,— сказал он.

По данным Telegram-канала Shot, задержание Игоря Рябова и его коллеги (сообщается, что это Мария Гайко) может быть связано с публикацией списков лиц, финансирующих ВСУ, в анонимном канале «Образ будущего». В списке было имя супруги губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко — Ирины.

Анастасия Ларина