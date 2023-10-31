Продажи автобиографии Мэттью Перри в книжных сетях выросли втрое

По данным сети книжных магазинов «Читай-город», с которыми ознакомился «Ъ», продажи автобиографии Мэттью Перри «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» выросли троекратно с 29 по 31 октября в сравнении с периодом с 1–28 октября. Продажи книг Сола Аустерлица «Друзья. 25 лет вместе. Как снимали главный сериал эпохи» и «Друзья. Больше, чем просто сериал. История создания самого популярного ситкома в истории» Келси Миллер выросли в два раза за аналогичный период.

Актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, сообщили 29 октября источники TMZ. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе. Артист прежде всего известен ролью в сериале «Друзья».

Мэттью Перри родился в Уильямстауне (штат Массачусетс, США), вырос в Оттаве (Канада). Сыграл роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994–2004, 2021). Также играл в фильме «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Танго втроем» (1999), «Триумф: история Рона Кларка» (2006), «Беспомощный» (2007), в двух частях фильма «Девять ярдов» (2000, 2003). Номинант на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус» («Триумф: история Рона Кларка»).

Юлия Юрасова