Шаг в науку

21 сентября 2023 года в России стартовал четвертый сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов. О том, что это за проект, «Ъ-Наука» рассказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Наука. Территория героев» — это научно-популярный конкурс для школьников и студентов. Конкурс проводится по нацпроекту «Наука и университеты» и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. В этом году проходит уже четвертый сезон конкурса, а третий сезон объединил более 21 тыс. школьников и студентов со всей страны.

Главная цель проекта — вовлечение детей, подростков и молодежи в науку через игровой формат, показать реальную значимость профессии ученого и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.

Конкурс состоит из нескольких этапов, в ходе которых участники отвечают на вопросы квизов, проходят интерактивные онлайн-квесты и зарабатывают баллы за правильные ответы. Задания конкурса делятся на три ветки: «научное волонтерство» (здесь будет иметь вес активность участников в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные научные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков). Ответы на многие задания можно найти в статьях и видеоэкскурсиях, опубликованных на платформе. 100 лучших ребят проходят в полуфинал. На этом этапе участники решают задачу открытого типа, создают свой научный тест, а также могут побороться за поездку на ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий — Конгресс молодых ученых, который проходит в Парке науки и искусства на федеральной территории «Сириус».

В финал в этом году выйдут 15 участников, набравших наиболее высокие баллы за все время сезона. Побороться за главный приз — поездку в научно-образовательный центр мирового уровня — они смогут в финале конкурса, который пройдет на выставке-форуме «Россия» 10 декабря.

Кроме того, в этом году конкурс дополнился этапом «Наставничество», принять участие в котором смогут ребята, не прошедшие в финал, но показавшие высокие результаты в решении задачи открытого типа. Во время данного этапа участники разделятся по командам в зависимости от интересующей их сферы науки и будут работать над решением задания с наставниками. Группу победителей также наградят во время финала конкурса 10 декабря.

— Почему у него такое название?

— Платформа и конкурс «Наука. Территория героев» посвящены науке и ее героям — российским ученым, которые трудятся в лабораториях, работают над важными для страны и мира исследованиями, создают прорывные разработки. «Наука. Территория героев» — это возможность для юных исследователей стать частью большого сообщества ученых.

— Расскажите подробнее про информационно-образовательную часть проекта.

— Конкурс базируется на платформе на сайте герои.наука.рф. На сайте размещаются статьи о достижениях современной науки, видеоэкскурсии по научным центрам, а также задания самого конкурса. Важно отметить, что статьи соответствуют тематикам квизов и квестов, поэтому успешнее проходят задания те участники, которые изучают материалы на сайте.

Кроме того, многие статьи содержат в себе информацию от партнеров конкурсов, поэтому у ребят появляется возможность узнать о той или иной сфере науки, можно сказать, напрямую от экспертов.

— Что дает участие в этом проекте и в конкурсе детям?

— Участие в конкурсе дает возможность не только узнать о науке больше, но и определиться с дальнейшим выбором профессии. Во время стажировки победители конкурса получат возможность побывать и пройти стажировку в научно-образовательном центре мирового уровня и «увидеть науку изнутри». Ребята смогут пообщаться с учеными, погрузиться в процессы исследования и разработки новых изобретений.

Так, одна из победительниц второго сезона конкурса, Александра Кузьмич, отправилась на стажировку в университет Иннополис. Там ей предложили разобраться с необычной и увлекательной задачей, которая являлась частью реального проекта университета — попробовать разработать программу-помощника для врачей-рентгенологов. Этот опыт помог Александре окончательно определиться с местом обучения, и сейчас девушка учится в университете Иннополис на втором курсе.

А лучшие полуфиналисты конкурса посетят Конгресс молодых ученых, где познакомятся с учеными, на которых равняются, и откроют для себя много нового. Например, полуфиналистка прошлого года Владислава Калинина в рамках Конгресса молодых ученых встретилась с российским химиком, специалистом в области материаловедения и кристаллографии Артемом Огановым, лекции которого изначально и сподвигли ее заняться наукой. Девушка смогла задать интересующие ее вопросы, обсудить исследования и поделиться собственными научными результатами.

— Расскажите о нескольких участниках конкурса.

— В конкурсе «Наука. Территория героев» принимают участие талантливые, по-настоящему заинтересованные наукой дети. Многие из них уже выбрали науку в качестве дальнейшего профессионального пути, некоторые еще только делают первые шаги на пути к исследованиям. Но всех их объединяет любознательность и желание узнавать новое каждый день.

Одна из финалисток третьего сезона конкурса «Наука. Территория героев» Владислава Калинина в настоящее время учится на физическом факультете Новосибирского государственного университета. Высокие результаты в конкурсе и мотивационное видео Владиславы убедило экспертов в том, что девушка должна поехать на II Конгресс молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

«Мне удалось поучаствовать в третьем сезоне конкурса “Наука. Территория героев”, и я невероятно рада, что в прошлом году решилась на это. После пары побед на основных этапах я выиграла полуфинал и смогла поехать на Конгресс молодых ученых в “Сириус”. Эта стало для меня важным событием, после которого я многое переосознала и определилась со своим дальнейшим путем. Я очень благодарна конкурсу за такую возможность»,— говорит Владислава.

Значимым событием в рамках конгресса для финалистки стало знакомство с Артемом Огановым, российским ученым. Эта встреча определила будущее девушки в науке: «Надо не бояться пробовать и брать все возможности, что предоставляет тебе жизнь, а конкурс “Наука. Территория героев” поможет вам в предоставлении таких возможностей».

Финалист второго сезона конкурса Артем Прокуратов сейчас учится в девятом классе: «Я узнал об этом конкурсе, когда уже прошли два этапа. Особо не рассчитывая на успех, читал статьи, отвечал на вопросы просто из интереса и был очень удивлен, что попал в 200 лучших и получил возможность участвовать в полуфинале, а потом и в финале конкурса. В итоге попал в число победителей и смог поехать в Самарский государственный университет имени Королева». Для Артема во время стажировки проводили интересные экскурсии, встречи с учеными. Артем решил связать свою жизнь с медициной, стать врачом и сейчас активно готовится к экзаменам:

«Я благодарен организаторам конкурса, ваша работа важна, дает возможность детям и подросткам, увлеченным наукой, открыть для себя новые знания, горизонты, новые города, приобщиться к миру науки.

Хочу обратиться к ребятам—участникам конкурса этого сезона. Удачи вам, узнавайте новое, открывайте новое, идите вперед, а этот замечательный конкурс “Наука. Территория героев” даст вам такую возможность».

Самый юный финалист второго сезона конкурса Родион Трунов учится только в восьмом классе, а уже создал собственное изобретение! Школьник из Новосибирска изобрел электролавочку—зарядное устройство. У нее есть педали и провод зарядки для телефона. Принцип в теории работает так: человек садится, крутит педали и заряжает свой гаджет. По подсчетам школьника, стоимость одной такой лавочки составляет 38 тыс. руб.

Подготовлено при поддержке проекта «Наука и университеты»