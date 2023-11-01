Инвестор вылетает из седла

Арбитражный суд Башкирии расторг соглашение администрации Благовещенска, минэкономразвития республики и ООО «Аттика» о реализации конноспортивного комплекса стоимостью 206 млн руб. Установлено, что компания, обязавшись вложить в 2022 году не менее 58,3 млн руб. в реализацию проекта, этого не сделала. Связаться с «Аттикой», которая не участвовала в судебном заседании, вчера не удалось. Юристы отмечают, что успешное обжалование решения в апелляции и кассации будет затруднительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Аттика» не будет строить в Благовещенске конноспортивный клуб

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ «Аттика» не будет строить в Благовещенске конноспортивный клуб

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии по иску администрации Благовещенска расторг трехстороннее соглашение о реализации инвестпроекта на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Благовещенск»), заключенное с ООО «Аттика».

Компания заявляла о планах до 2033 года инвестировать 171,8 млн руб. (206,1 млн руб. с НДС) в строительство конноспортивного комплекса с парком отдыха на территории Благовещенска. Министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов в феврале прошлого года сообщал, что площадь комплекса составит 20 га, в его состав войдут конюшни, автоматические водилки-тренажеры, крытый манеж для круглогодичных тренировок и открытые поля. На его территории планировалось открыть кафе и дома для отдыха. В начале прошлого года было заключено соглашение между минэкономразвития Башкирии, администрацией Благовещенска и «Аттикой». Вскоре Министерство экономического развития РФ включило компанию в реестр резидентов территорий опережающего развития, по результатам торгов инвестору был выделен участок.

Компании, реализующие проекты на ТОСЭР «Благовещенск», получают льготу по налогу на прибыль, есть возможность освобождения от уплаты налога на имущество и земельного налога, снижены тарифы по страховым взносам с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда. В настоящее время, согласно информации на сайте ТОСЭР, действуют 12 резидентов.

ООО «Аттика», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 2021 года в Благовещенске. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается деятельностью спортивных объектов. Владелец и директор — председатель Федерации конного спорта Башкирии Анна Елизарова.

По условиям соглашения, в первый год с момента включения в реестр резидентов инвестор должен был привлечь не менее 48,58 млн руб. (58,3 млн руб. с НДС). В начале текущего года ответчик представил администрации Благовещенска отчет, из которого следовало, что свои обязательства компания не исполнила, капитальные вложения не привлекла, новые рабочие места не создала. Как сообщается в материалах дела, по состоянию на второй квартал текущего года «Аттика» не начала реализовывать проект. Это свидетельствует о невыполнении компанией требований федерального законодательства и условий соглашения, сообщили в администрации.

В апреле резиденту было направлено письмо, в котором администрация предложила подать пакет документов на заключение дополнительного соглашения с изменением плана-графика. Однако ответа на него не последовало. В августе администрация направила иск в суд. Представитель «Аттики» на заседание не явился, отзыв по существу иска не представил.

Суд констатировал, что на момент рассмотрения иска резидент к реализации проекта так и преступил, по крайне мере, доказательств обратного представлено не было. Несоблюдение условий соглашения является существенным нарушением, расторжение соглашения допускается по инициативе резидента, соглашению сторон или решению суда, отмечено в решении. В связи с чем иск администрации Благовещенска был удовлетворен.

Бизнес-шериф Благовещенска Анна Карабанова сообщила «Ъ-Уфа», что «Аттика» так и не вышла на связь с администрацией.

Связаться с Анной Елизаровой вчера не удалось — она не отвечала на звонки.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов отмечает, что реализация инвестпроектов зависит не только от самого инвестора, но и от уполномоченных органов. «Например, когда вид разрешенного использования предоставленного под застройку участка не позволяет получить разрешение на строительство и начать строительство, следовательно, и реализовать цели инвестконтракта. В таком случае вина в просрочке может быть возложена уже на местные органы власти. В данном деле сложно сказать, в чем была причина нарушения обязательств инвестором. Однако можно отметить, что успешное обжалование им решения в апелляции и кассации будет затруднено, если докажут, что ответчик был надлежащим образом извещен по месту своего нахождения»,— прокомментировал господин Филиппов.

Влада Шипилова