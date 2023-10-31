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Коммерсантъ FM
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Авиакомпанию Ryanair обязали возместить $2,4 млн за отмены рейсов

Сегодня Лондонский суд постановил, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair должна выплатить турфирмам £2 млн ($2,4 млн) за отмены своих рейсов во время туристического сезона летом 2021 года. Тогда авиакомпания массово отменяла рейсы до августа включительно, а турфирмы, которые продавали клиентам пакетные туры вместе с авиабилетами, были вынуждены выплачивать людям компенсации.

Иск к авиакомпании был подан еще в октябре 2021 года. По мнению турфирм, Ryanair злоупотребила своим доминирующим положением на рынке бюджетных авиаперевозок. Суд счел доводы туристических агентств обоснованными, заявив, что Ryanair прибегла к «несправедливому обогащению».

После сегодняшнего решения суда Ryanair заявила, что теперь турфирмы должны доказать, сколько именно компенсаций они выплатили клиентам, чтобы получить возмещение от авиакомпании. В свою очередь, истцы подчеркнули, что решение суда «говорит о том, что индустрия (авиаперевозок.— “Ъ”) должна нести ответственность перед потребителями». «Мы продолжим обращаться к британским антимонопольным органам с требованием пересмотреть антиконкурентное поведение некоторых низкобюджетных авиаперевозчиков»,— цитирует Bloomberg директора турфирмы On the Beach Шона Мортона.

Евгений Хвостик

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