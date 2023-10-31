«Яндекс» переписал часть активов в России на ООО «Технояк»

Несколько юридических лиц «Яндекса» в России, уставный капитал которых ранее принадлежал напрямую нидерландской Yandex N.V., были переписаны на ООО «Технояк», обнаружил «Ъ» в базе «СПАРК-Интерфакса». К 27 октября компания получила по 100% в юрлицах, относящихся к медийным активам «Яндекса» («Кинопоиск», «Яндекс Музыка»), беспилотным автомобилям («Яндекс беспилотные технологии»), умным устройствам («Лаборатория Алисы») и ряду других. Yandex N.V. продолжает владеть ими, но опосредованно, через «Технояк». В «Яндексе» назвали свои действия «технической процедурой для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание офиса «Яндекса» на улице Льва Толстого в Москве, 2017 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Здание офиса «Яндекса» на улице Льва Толстого в Москве, 2017 год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Технояк» был учрежден 26 апреля 2022 года, исходно его гендиректором был Андрей Снигирев. На странице господина Снигирева в LinkedIn указано, что с ноября 2010 по январь 2022 года он был начальником юридической поддержки «Яндекса» по вопросам бизнеса и внутрикорпоративных отношений, а с января 2022 года стал гендиректором «IT-хаба в Сербии» Smart Business Technologies. В сентябре 2023 года «Технояк» возглавил гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский.

Под полным прямым владением Yandex N.V., отраженным в российских документах, к 31 октября остается ООО «Яндекс Такси». Ранее нидерландская компания числилась владельцем российского ООО «Яндекс», однако в мае 2023 года данные о совладельцах последнего были скрыты из ЕГРЮЛ по контрсанкционным основаниям.

В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил, что намерен разделить активы на российские и международные. По оглашенному тогда плану Yandex N.V. рассчитывала самостоятельно развивать международные части четырех направлений бизнеса «Яндекса»: облачных сервисов, автономного транспорта, разметки данных и образования. Компания рассчитывает представить конкретный план к концу 2023 года, в октябре она сообщила в ходе раскрытия финансовых показателей, что получила у правкомиссии по иностранным инвестициям «одно из необходимых разрешений» на разделение. Ранее источник «Ъ» отмечал, что власти пересмотрели параметры сделки после того, как сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил военные действия России на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владелец "Яндекса" ответит за слова».

Юрий Литвиненко