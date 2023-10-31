«На спортивном рынке Саудовская Аравия ведет себя крайне агрессивно»

Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии. В связи с тем, что конкурентов у этой страны не осталось, об этом можно говорить задолго до официального объявления FIFA, пишут СМИ. В последний момент заявку на проведение ЧМ отозвало единственное государство, которое могло составить конкуренцию Саудовской Аравии, — Австралия. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saudi Press Agency / Reuters Фото: Saudi Press Agency / Reuters

В нашем недалеком прекрасном футбольном прошлом за право провести чемпионат мира всегда боролись несколько больших стран. Помните, как обвиняли Россию и Катар в том, что они фактически купили эту возможность? Доказать, естественно, никто ничего не смог, но даже расследования были. В итоге мир получил два шикарных по организации турнира. Причем Катар потратил на проведение ЧМ $220 млрд — примерно в 15 раз больше, чем РФ.

После такой заявки костры амбиций на Ближнем Востоке запылали с новой силой. Представители Саудовской Аравии начали делать заявления о том, что готовы потратить на проведение еще больше, причем значительно. Игнорировать такие желания представители FIFA, которые, как мы знаем, бескорыстно любят деньги, конечно же, не могли. И вот в последний момент одна из стран технично отказывается от участия в борьбе.

Причем делает это за день до дедлайна, ведь прием заявок завершается 31 октября. И вуаля, как говорят французы, на игровой доске остается только один претендент — Саудовская Аравия. Разбираться в том, что произошло, никто из чиновников не будет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Во-первых, это невыгодно FIFA. Во-вторых, вы же понимаете, что Саудовская Аравия финансово переплюнет практически любую страну на сегодняшний день».

Ввиду того, что умопомрачительные вложения в чемпионат точно никогда не окупятся, многие в Европе смотрят на проведение еще одного турнира на Ближнем Востоке скептически.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании, высказывается по поводу спортивных амбиций Саудовской Аравии иронично: «Арабскому миру нравятся скачки. В контексте футбола они рассматривают, образно говоря, того же Роналду как определенного скакуна. Шейхи забавляются, и все».

Но ирония иронией, а Саудовская Аравия ведет себя на спортивном рынке крайне агрессивно, пытаясь скупить все, до чего может дотянуться. Недавно наследный принц страны Мухаммед бен Сальман сказал следующее: «Если спортивные шоу увеличат мой бюджет на 1%, мы продолжим заниматься спортом». И, если судить по зарплатам, которые шейхи предложили звездным игрокам во главе с Криштиану Роналду, они точно не скупятся.

И финансовой отдачи от чемпионата мира 2034 года никто не ждет, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это не бизнес-проект, а репутационная для Саудовской Аравии история. Им не нужны деньги. Приход звезд, таких как Бензема, Роналду, является репутационным моментом, то же самое и с проведением ЧМ. Чемпионат мира для саудовцев — очень важная история».

Правда, без скандалов при подготовке ЧМ в Саудовской Аравии точно не обойдется. Пример Катара, где даже люди гибли на стройке спортивных арен, — яркое тому подтверждение. Но $300 млрд, которые будущая хозяйка чемпионата мира готова вложить в футбол, — достаточно серьезная сумма, чтобы не обращать внимания на такие мелочи.

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