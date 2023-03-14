FIFA утвердила формат проведения первого чемпионата мира по футбол с 48-ю командами

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила формат проведения следующего чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде в 2026 году. Совет FIFA, в частности, одобрил сокращение количества групп с 16 по 3 команды до 12 по 4, сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, совет одобрил поправку, согласно которой в 1/16 турнира напрямую выходят по две команды из всех групп, набравшие больше всего очков, и восемь лучших команд, занявших в группах третьи места.

Финальный турнир чемпионата мира по футболу в 2026 году впервые пройдет с участием 48 команд. Турнир также впервые примут сразу три страны — Канада, Мексика и США. Финальный матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля.

Эрдни Кагалтынов