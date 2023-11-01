Аварийный ремонт потопил подрядчика

Следственные органы Челябинской области возбудили второе уголовное дело в отношении предпринимателя Павла Ефимова, обвиняемого в хищении 3,8 млн руб. у МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». По версии следствия, совладелец и директор компании «Водоканалсети» вместе с неустановленными сотрудниками муниципального предприятия похитил еще 1 млн при аварийном ремонте сетей. Оба дела возбудили по материалам проверки контрольно-счетной палаты региона. Павел Ефимов вину не признает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен с сентября находится под стражей, вину он не признает

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бизнесмен с сентября находится под стражей, вину он не признает

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Челябинске региональное следственное управление Следственного комитета России возбудило новое уголовное дело против учредителя и руководителя ООО «Водоканалсистемы» Павла Ефимова, обвиняемого в особо крупном хищении средств у муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Его вновь подозревают в мошенничестве, но на этот раз по контрактам со второй организацией бизнесмена — ООО «Водоканалсети». Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области.

Второе дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), как и первое, возбуждено по материалам плановой проверки предприятия КПС региона.

По версии следствия, преступление произошло с 1 января 2022 года по 1 мая 2023 года. «Директор ООО, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников МУП “ПОВВ”, в ходе выполнения работ по аварийному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений муниципального предприятия похитил средства в сумме более 1 млн руб., предъявив к оплате фактически неосуществленные работы по перекачке стоков»,— сообщает СУ СК России по Челябинской области. Оперативным сопровождением уголовного дела занимается УФСБ по региону. Количество эпизодов в деле Павла Ефимова может еще увеличиться: следователи устанавливают причастность предпринимателя к совершению «иных преступлений».

Челябинского бизнесмена задержали в начале сентября сотрудники УФСБ после обысков в офисе МУП «ПОВВ», по месту жительства директора муниципального предприятия Сергея Хабирова и других должностных лиц организации, а также в доме самого предпринимателя.

Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководитель ООО «Водоканалсистемы» в 2021–2023 годах в сговоре, в том числе с неустановленными сотрудниками муниципального предприятия, похитил у ПОВВ не менее 3,8 млн руб. Фигуранты заключали различные договоры, в том числе на аренду автомобилей с водителями, а также спецтехники. Следствие считает, что работа не исполнялась в полном объеме, но принималась без претензий и оплачивалась из средств муниципального предприятия.

После задержания Тракторозаводский районный суд по ходатайству следователя отправил Павла Ефимова под стражу на два месяца. Сторона защиты настаивала на мере пресечения, не связанной с полной изоляцией, но Челябинский областной суд оставил арест в силе.

Предприниматель не признает вину ни по одному из эпизодов. Кроме Павла Ефимова никаких конкретных фигурантов в деле нет.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Водоканалсети» было зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность сотрудников — восемь человек. Павел Ефимов является директором и совладельцем 50% уставного капитала компании. Второй половиной владеет Ангелина Толкачева. ООО «Водоканалсистемы», созданное в 2021 году, принадлежит господину Ефимову на 100%. В этой компании числится всего один человек.

Юлия Гарипова