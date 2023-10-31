Microsoft будет блокировать нелицензионные геймпады на консоли Xbox

Американская корпорация Microsoft объявила, что с 12 ноября начнет блокировать работу нелицензионных геймпадов и адаптеров для консолей Xbox Series X|S. Как заявили в компании, такие устройства могут ставить под угрозу игровой процесс на платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Геймеры уже сейчас могут получать сообщения о том, что их устройства не авторизованы, что «снижает игровые возможности». Пользователей просят обратиться в соответствующие магазины с просьбами о возврате средств за покупку устройств. Производитель игровых аксессуаров Brook Gaming уже заявил о том, что их геймпады перестанут работать в новых условиях.

Решение Microsoft направлено на производителей, которые не приобрели лицензию на продажу аксессуаров от Microsoft, но продолжают позиционировать их как совместимые с консолями. Продолжат работать контроллеры, которые были официально лицензированы компаниями, например от Razer, Thrustmaster или Turtle Beach. Полностью запрет на нелицензионные геймпады и адаптеры вступит в силу 17 ноября.

Евгений Федуненко