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Коммерсантъ FM
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Microsoft будет блокировать нелицензионные геймпады на консоли Xbox

Американская корпорация Microsoft объявила, что с 12 ноября начнет блокировать работу нелицензионных геймпадов и адаптеров для консолей Xbox Series X|S. Как заявили в компании, такие устройства могут ставить под угрозу игровой процесс на платформе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Геймеры уже сейчас могут получать сообщения о том, что их устройства не авторизованы, что «снижает игровые возможности». Пользователей просят обратиться в соответствующие магазины с просьбами о возврате средств за покупку устройств. Производитель игровых аксессуаров Brook Gaming уже заявил о том, что их геймпады перестанут работать в новых условиях.

Решение Microsoft направлено на производителей, которые не приобрели лицензию на продажу аксессуаров от Microsoft, но продолжают позиционировать их как совместимые с консолями. Продолжат работать контроллеры, которые были официально лицензированы компаниями, например от Razer, Thrustmaster или Turtle Beach. Полностью запрет на нелицензионные геймпады и адаптеры вступит в силу 17 ноября.

Евгений Федуненко

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