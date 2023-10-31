Российские хоккеисты сыграют в одной группе с США в случае допуска на ОИ-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала предварительную программу групповых этапов зимних Олимпийских игр 2026 года (.pdf). Сборная России была определена в группу С с пометкой «теоретическая позиция посева в случае принятия решения о возвращении команды в программу чемпионата».

Вместе с российской хоккейной сборной в группу С была включена команда США. Другие две команды группы определятся по итогам квалификации.

В группу A вошли сборные Канады, Швеции, Швейцарии и Италии. Группу B составили команды Финляндии, Германии и Чехии, последний участник группы определится по итогам квалификации.

Сборная Белоруссии в случае допуска примет участие в финальной стадии отборочного турнира, он пройдет с 29 августа по 1 сентября 2024 года. Команда Китая сыграет с командами Великобритании и Румынии в третьем раунде квалификации, который пройдет 8–11 февраля 2024 года. Международная федерация хоккея не уточняет, кто займет места сборных России и Белоруссии в случае недопуска к Олимпиаде.

В марте 2022 года, после ввода российских войск на Украину, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024-го в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF объявила о продлении ограничений для сборных России и Белоруссии на участие в международных турнирах на сезон-2023/24.

Подробнее о санкциях МОК — в публикации «Ъ» «Олимпийский комитет — России».