Первые из лучших

Третья церемония награждения победителей деловой премии «Коммерсантъ года» прошла 19 октября в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна».



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Победители были определены в восьми номинациях. Мероприятие посетили более 300 человек. Вечером пространство креативного кластера «Домна» наполнилось теплой атмосферой, но в то же время у присутствующих ощущался и серьезный, деловой стиль. Между дружескими разговорами первые лица города и области, представители элиты не смогли оставить обсуждение и рабочих вопросов. Впрочем, такая атмосфера как раз соответствовала теме вечера — церемонии награждения премией «Коммерсантъ года — 2023».

«Сегодня рекордное количество тех, кто посетил наше мероприятие, — такими словами открыла церемонию генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова. — Год от года премия становится все более востребованной. История развития региона неразрывно связана с предпринимателями — людьми предприимчивыми, с твердым характером. Задача премии, чтобы о вас, представители бизнеса, услышали, узнали о ваших результатах и могли гордиться».

Премия «Коммерсантъ года» стала уже ежегодной. На ней отмечают заслуги предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ), также она дает возможность расширить круг знакомств, мотивацию, попасть в первые ряды, поделиться опытом и результатами ведения бизнеса.

«Всего третий год, а такое ощущение, что премия «Коммерсантъ года» была всегда, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. — Премия — настоящая, искренняя, честная.

Она не основана на личных ощущениях, симпатиях, а основана на конкретных реальных цифрах. Для кого-то есть такой стереотип, что Урал, Свердловская область — это промышленный край, где большие заводы-гиганты. Это действительно так, но уже около трети трудоспособного

населения работают в сфере МСБ. Очень важно, что мы можем собраться большим составом сегодня и наградить лучших из лучших. Пусть премия развивается, пусть премия растет».

Поддержал уральских предпринимателей и первый вице-спикер Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий. Он пожелал предпринимателям не останавливаться, не оглядываться назад и отметил, что сегодня тот потенциал, которым располагают наши предприятия, дает возможность смотреть вперед, подтверждая репутацию Екатеринбурга и Свердловской области как лучшего города и лучшего региона в стране.

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Объявляли победителей в разных номинациях премии «Коммерсантъ года» представители власти и бизнеса, в том числе партнеры номинаций.

Так, победителями премии стали:

Строительство и проектирование — исполнительный директор строительной компании «СиСнаб» Дмитрий Сиордия;

— исполнительный директор строительной компании «СиСнаб» Дмитрий Сиордия; Внутренний туризм — директор УК «Баден-Баден» Евгений Кононов;

— директор УК «Баден-Баден» Евгений Кононов; Креативные индустрии и IT — ИП Мазепа А.М. (бизнес-аналитик, интегратор CRM Битрикс24);

— ИП Мазепа А.М. (бизнес-аналитик, интегратор CRM Битрикс24); Обрабатывающее производство — директор компании по производству шпальной продукции «ШПАЛАЕКБ» Алена Кузнецова;

— директор компании по производству шпальной продукции «ШПАЛАЕКБ» Алена Кузнецова; Пищевое производство и сельское хозяйство — директор компании по производству кофе «Кантент» Денис Мансуров;

— директор компании по производству кофе «Кантент» Денис Мансуров; Торговля — ИП Симонова У.Ю. (производство и продажа дидактических игр для преподавателей английского языка);

— ИП Симонова У.Ю. (производство и продажа дидактических игр для преподавателей английского языка); Услуги — ИП Балашова Ю.О. (организация кейтеринга).

Победителем специальной номинации «Мой бизнес. Стартап года» стал генеральный директор компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации «Элеми» Вадим Воронов.

Как отмечали гости церемонии, эти предприниматели проявили профессионализм и мастерство в своей области, показали самый значительный рост выручки, сохранили и создали новые рабочие места.

«Малый и средний бизнес развивается достаточно быстрыми темпами, как и вся экономика нашего региона. Сами представители делают многое, чтобы развивать бизнес, внедряют новые технологии, открывают новые направления, — подчеркнула председатель Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. — Государство поддерживает предпринимателей. Издание "Коммерсантъ-Урал" многое делает для того, чтобы позиционировать развитие нашей экономики, развитие МСБ. Это деловое издание, которое глубоко анализирует, издает книги, информирует таким образом, что мы с удовольствием получаем эти сведения».

Лауреатам вручили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, книгу ИД «Коммерсантъ-Урал» «Занимательная история предпринимательства на Урале», а также сертификаты на 50 тыс. руб. от бизнес-школы ЦБО и сертификаты в велнес-клуб «Тихвинъ».

Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко поблагодарил «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства за проделанную работу и вручил Марине Архиповой и директору СОФПП Валерию Пиличеву медали, выпущенные к 300-летию города.

После официальной части премии победители и гости могли пообщаться в неформальной обстановке, сфотографироваться на фоне фирменного баннера премии, послушать джаз. Но без разговоров о работе вновь не обошлось.

Подготовила Елена Медведева