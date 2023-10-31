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Коммерсантъ FM
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Каким источникам информации об СВО доверяют россияне

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Наиболее надежными источниками информации о специальной военной операции россияне считают Telegram, «Яндекс» и «ВКонтакте», показало исследование региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ). Меньше всего — Instagram, Facebook (принадлежат признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) и Twitter (недавно переименован в X). При этом практически каждый четвертый не доверяет никакому источнику.

Эксперты РОЦИТ также опросили респондентов и о мерах воздействия на YouTube за нарушение российского законодательства. По их данным, недружественные действия видеохостинга не остаются незамеченными россиянами. Однако лишь 10% опрошенных высказались за полное закрытие доступа к YouTube в России. Большинство предлагают воздействовать на него более мягкими мерами (штрафы, запрет на размещение рекламы) или не реагировать вообще.

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