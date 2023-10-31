Агент культурного влияния

За два года работы культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» — совместный проект Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) и Государственного Эрмитажа — стал одним из самых популярных музеев города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ

Основное здание центра «Эрмитаж-Урал» — это реконструированный и приспособленный для современного использования объект культурного наследия, так называемый дом купца Бардыгина. Он был возведен в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина, одной из самых значимых фигур в архитектуре Екатеринбурга ХХ века.

В самом начале Великой Отечественной войны из Ленинграда в Свердловск были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. Первый эшелон прибыл в Свердловск 6 июля 1941 года, второй — 30 июля. Директором филиала Эрмитажа в Свердловске был назначен Владимир Левинсон-Лессинг. Коллекция хранилась в городской галерее, римско-католическом храме Зачатия святой Анны и доме инженера Ипатьева. Во время эвакуации сотрудники не только несли дежурства в помещениях, где хранились экспонаты, но и не прекращали научную деятельность — делали доклады, писали статьи и читали лекции в госпиталях. В Ленинград коллекции вернулись в октябре 1945 года, в целости и сохранности. В знак благодарности Эрмитаж подарил Свердловску более 200 экспонатов.

В сентябре 2014 года было подписано соглашение с Государственным Эрмитажем о создании на базе ЕМИИ выставочного центра «Эрмитаж-Урал». Помимо выставочного пространства, у музея появилось дополнительное здание, в котором разместились фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Следующая фотография 1 / 5 Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ

На открытии выставочного центра в 2021 году генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал выставочный центр «изумительным памятником подвигу культуры в борьбе со злом и войной», спутником Государственного Эрмитажа.

Стартовым ярким проектом, который был реализован в отреставрированных залах исторического здания, стала выставка «От романтизма к импрессионизму». Около 80 произведений знакомили зрителей с французской живописью и скульптурой XIX века. В экспозиции были представлены работы таких значительных мастеров, как Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Поль Гоген, Винсент ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден, Гюстав Курбе.

Постоянная экспозиция, включающая два раздела — «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство XV – начала XX века», — разместилась на втором этаже центра «Эрмитаж-Урал». Многие из представленных экспонатов были переданы в дар Государственным Эрмитажем в знак благодарности за хранение шедевров в годы Великой Отечественной войны.

Они являются важной частью новой постоянной экспозиции, напоминая о событиях прошлого и представляя своеобразный «Эрмитаж в миниатюре». Тему развития европейского изобразительного искусства дополняют произведения декоративно-прикладного искусства и работы европейских мебельщиков и бронзовщиков.

В апреле 2023 года постоянную экспозицию музея дополнили более 20 новых предметов XVII–XIX вв. Среди них «Подношение даров», жанровые композиции «Посещение бабушки» и «Торгующий крестьянин» неизвестных художников, картина немецкого художника Отто Грасгофа «Мужской портрет», хранившаяся в фондах более 70 лет. Отдельную часть экспозиции составили недавно приобретенные пейзажи европейских мастеров: «Норвежский фьорд» нидерландского художника Карла Бергфельда с видом горных массивов в сочетании с водной гладью, «Зимний пейзаж с рекой» художника дюссельдорфской школы Макса Кларенбаха и «Осенний пейзаж» Дезире Томассена. Ранее этот период не был представлен в собрании музея.

Пополнился и зал «Фарфорового кабинета», наполненный пластичной эстетикой фигур. В экспозиции представлены японская ваза, венская скульптура начала XIX века, созданная в духе сентиментализма, кувшин-тоби — характерный тип сосудов английских керамических фабрик второй половины XVIII века и другие экспонаты.

На третьем этаже выставочного центра находится мемориальная экспозиция «В глубоком тылу». Она посвящена подвигу музейщиков Свердловска, тем, кто спас бесценные экспонаты Эрмитажа во время Великой Отечественной войны. Попадая в атмосферу 1941 года, посетитель с помощью мультимедиа-технологий проходит путь вместе с эвакуированными музейными коллекциями Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск. Восстановлен по документальным фотографиям интерьер рабочего кабинета, именно в таких кабинетах трудились сотрудники Эрмитажа военного времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Следующая фотография 1 / 4 Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ

В состав центра «Эрмитаж-Урал» входит также реставрационно-хранительский корпус на улице Вайнера, 16а. В его стенах разместились фондохранилище Екатеринбургского музея изобразительных искусств, реставрационные мастерские, помещения для распаковки и акклиматизации картин, фотостудия и научная библиотека.

Кстати, совсем недавно специалисты отреставрировали работу Фрих-Хара «Праздник», посвященную празднованию выборов в СССР в 1937 году.

Более 15 лет хранители музея трудились над этой скульптурой, собирая ее буквально по кусочкам. В этом произведении советский художник впервые применил принцип многоярусного построения композиции, разнообразные приемы лепки, добавил яркий колорит. «Праздник» стал ключевым экспонатом выставки «Русская скульптура XX век: от и до», которую организовал Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге осенью 2023 года.

Многих интересует вопрос о том, в чем же суть «Черного квадрата» Малевича, почему то, что может изобразить каждый, признается искусством.

На эти и другие вопросы посетителей «Эрмитаж-Урал» в 2022 году ответила выставка русского авангарда «Великий переход», где было представлено сразу 63 произведения как всемирно известных художников, так и малоизвестных и неизвестных авторов. Среди них работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Петра Кончаловского, Михаила Ларионова, Ольги Розановой, Любови Поповой, Давида Штеренберга, Наталии Гончаровой, Александра Родченко.

Большим событием для музея и художественной общественности в конце прошлого года стал проект «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа». В экспозиции были представлены работы живописцев, оружейников и мастеров декоративно-прикладного искусства XIV — начала XIX века, таких как Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоага. Особое место заняло гравюрное творчество Франциско Гойи. В число представленных гравюр вошли листы из графических серий «Бедствия войны», «Тавромахия», «Капричос», «Диспаратес». В общей сложности было представлено 34 произведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Предоставлено ЕМИИ Фото: Предоставлено ЕМИИ

Экскурсию на открытии выставки проводил Михаил Пиотровский. Кроме того, в это же время на площадке «Эрмитаж-Урал» был организован специальный выставочный проект «Дар Благородной Бухары. Дары булгарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». В экспозиции представлены три предмета, преподнесенные императорскому двору эмирами Бухарского ханства во второй половине XIX века. Это эгрет с плюмажем, выполненный из золота и драгоценных камней, серебряное блюдо с эмалями и традиционный халат, вышитый шелком.

Не менее интересны и проекты, которые «Эрмитаж-Урал» представляет сегодня. До 3 декабря этого года экспозиция «Фотомонтаж. Исправленная правда» будет знакомить зрителей с историей фотомонтажа XIX–XXI веков. Это фотоработы именитых мастеров, посвященные значимым историческим событиям, и произведения современных фотохудожников, которые в своих работах сочетают общекультурные темы с техническими возможностями XXI века, fashion-фотографии и даже фотоработы, сделанные с помощью искусственного интеллекта. Проект, созданный вместе с московским центром визуальной культуры Beton, поможет зрителю выйти за рамки возможностей объектива и открыть новый художественной мир.

Сегодня «Эрмитаж-Урал» — это современное культурное пространство, которое сочетает в себе проведение лекций, мастер-классов, кураторских экскурсий, паблик-токов и креативных уикендов. Приятным завершением посещения станет возможность присоединиться к проекту «Привет с Урала». Каждый желающий может воспользоваться музейной почтой и отправить в любой уголок страны замечательную открытку, поделиться с друзьями и близкими впечатлениями от знакомства с искусством в выставочном центре «Эрмитаж-Урал».

Никита Корытин,

директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Предоставлено ЕМИИ Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Предоставлено ЕМИИ

— Центру «Эрмитаж-Урал» не пришлось встраиваться каким-либо образом в культурный ландшафт Екатеринбурга.

С первых дней работы стало понятно, что это будет самая посещаемая площадка среди художественных институций Урала. Для этого годами готовилась почва и подогревался интерес общественности — начиная с первых презентаций идеи и проекта, заканчивая пресс-туром на стадии котлована. Этот объект решает имиджевые задачи региона, он увязывает отдельный городской музей с историей спасения наследия мирового значения, раскрывает значимость труда гуманитария — музейщика, научного сотрудника, реставратора, хранителя. И это все необходимо городу, который устал быть просто местом индустриальных прорывов и расстрела Романовых.

«Эрмитаж-Урал» не столкнулся с необходимостью завоевывать аудиторию и репутацию, так как в проекте все было скрупулезно продумано. Кроме того, здесь не только реализуются проекты из собрания Государственного Эрмитажа с предметами первого ряда, но и открылся Большой выставочный зал, с независимой от Эрмитажа программой выставок, знакомящий посетителя с искусством ХХ и ХХI веков.

Подготовила Елена Медведева