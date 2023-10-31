Зеленое сердце города

Девелопер Forum вместе с архитекторами голландского бюро LEVS спроектировал стильный и узнаваемый жилой комплекс, который органично вписывается в историческую сетку улиц Сакко и Ванцетти—Радищева—Шейнкмана. Для облика Forum City характерны многообразие форм и природная пластика фасадов.



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Несколько домов разной этажности сегодня формируют динамичный городской силуэт, сочетая открытость с приватностью. С завершением восьмого дома архитектурный ансамбль жилого квартала стал еще ближе к своему окончательному виду. А финальный объект, 100-метровая башня комплекса, строительство которой уже ведется, в скором времени обещает стать новой доминантой и новым географическим ориентиром для горожан.

Концепция Forum City, однако, не ограничивается комфортным проживанием в высотных строениях в самом центре города.

Внимательное отношение застройщика к благоустройству дает возможность по-новому взглянуть на жизнь в большом городе. Начиная от впечатляющего внутридомового пространства и уютной общественной территории до освоенных и зеленых кровель каждой из башен — все это делает Forum City идеальным местом проживания современного горожанина, заботящегося о своем комфорте и благополучии своей семьи.

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Мультиформатные крыши Forum City

Прекрасный пример совмещения городского комфорта и единения с природой — это, конечно, двор Forum City, ставший местом для созидания и приятного отдыха. Однако в Forum считают: чем больше зеленых поверхностей, тем комфортнее среда для человека. Кровля по своей концепции — это продолжение двора, поэтому крыши домов Forum City превратились в открытое пространство для отдыха с видом на центр города. На кровлях применены передовые принципы благоустройства: уложена тротуарная плитка, высажены кусты гортензии и сирени, клены, небольшие сосны. Растения создают ощущение присутствия в цветущем саду, здесь можно насладиться умиротворением в центре мегаполиса.

Кровля — это еще и дополнительное уютное место для общения, встреч с друзьями, семейных прогулок и праздников. Можно даже с вечера заказать завтрак через сервисную службу, и утром его накроют специально для вас. Ароматный кофе с панорамным видом на город — идеальное начало дня. Находиться на кровле совершенно безопасно: здесь установлено двухметровое остекление, которое незаметно глазу, но обеспечивает дополнительный комфорт для прогулок, особенно с детьми.

Каждая деталь двора и крыш Forum City не случайна — все вместе они создают зеленую среду, в которой особенно приятно находиться.

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Кроме прочего, общественное пространство на крыше — это еще и особое преимущество. Такое пространство выделяется не только завораживающими видами, но и функциональными возможностями. Так, к примеру, на крыше одного из домов, на высоте 25-го этажа Forum City, для резидентов проекта открылся самый высокий и современный фитнес-зал в Екатеринбурге. Что может быть лучше, чем заниматься йогой или бежать на дорожке и смотреть на город из панорамных окон!

Отдельным элементом комфортного проживания в Forum City станет и комьюнити-центр, который также расположится на крыше одного из домов.

Здесь резиденты могут проводить встречи и праздники, удаленно работать, уединившись от домочадцев, или просто отдыхать. К этому располагают несколько пространств для общения и столики с панорамным видом на Екатеринбург. За столами-трансформерами школьники могут выполнять уроки, играть в настольные игры или заниматься с репетитором.

Компактный амфитеатр с ТV-экраном подойдет для организации презентаций, кинопоказов или совместных просмотров спортивных матчей.

Forum City стал особым местом притяжения. Сегодня это многоуровневая экосистема домов и ландшафта, инфраструктуры и пространств для отдыха. Взаимодействуя между собой и городским окружением, проект сформировал уникальную среду, со своим стилем и образом жизни.