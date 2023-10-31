Главой самарского минтранса снова стал Иван Пивкин

Иван Пивкин назначен на должность министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

На встрече с Иваном Пивкиным губернатор обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед профильным министерством в дорожном строительстве. Среди них значится строительство мостового перехода через Волгу с трассой «Обход Тольятти».

Также Дмитрий Азаров напомнил о необходимости дальнейшего развития отрасли общественного транспорта и решения вопросов общественных перевозок.

В текущем году 58 автобусов получили Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево и Похвистневский район. В Самару поступили 50 новых автобусов. Министр отметил, что поставка новых машин планируется в регионе в ближайшие месяцы.

Иван Пивкин является уроженцем Республики Мордовия, министерство транспорта Самарской области он возглавил в 2012 году, когда губернатором стал Николай Меркушкин, до этого занимавший пост главы Республики Мордовия.

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев считает назначение Ивана Пивкина на пост главы регионального минтранса закономерным.

«Я думаю, что причиной его долгожительства является то, что при всей критике он хорошо знает отрасль. На самом деле всю критику Ивану Пивкину надо переадресовать губернатору, потому что Иван Пивкин – хороший исполнитель чужой воли. Предполагать, что он является самостоятельной политической фигурой, которая что-то творит с деньгами дорожного фонда несмотря на позицию председателя правительства и губернатора, просто смешно. Он делает то, что ему говорят, и является в этом плане незаменимым. Это человек, который абсолютно четко выполняет поступающие ему указания. В этом плане он является идеальным чиновником. Вне зависимости от того, кто будет следующим губернатором, он будет выполнять те поручения, которые ему дают. Он делает хорошо то, что от него требует губернатор, принимая на себя какой-то общественный негатив, не имея при этом никаких собственных политических убеждений»,— убежден парламентарий.

Председатель правления ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов назвал Ивана Пивкина одним из самых одиозных деятелей команды экс-губернатора Николая Меркушкина. «Мы видим: при нем стало гораздо хуже, полный провал по дорогам и транспорту, практически ничего не делается, а деньги, кажется, уходят на очередную перекладку бордюров и асфальта, когда после ремонта даже непонятно что же стало лучше. Только ленивый не писал о перекладке новой и целой плитки на ул. Ново-Садовой этим летом. Уровень коррупции в регионе сейчас достиг небывалых высот. Никогда такого не было. И это назначение конечно не оставляет нам причин надеяться, что станет лучше»,— отметил общественник.

Евгений Чернов