Мечеть Айя-София в Стамбуле станет платной для иностранных граждан

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранных туристов. Изменения вступят в силу 15 января 2024 года. Стоимость входного билета пока неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Господин Мехмет Нури Эрсой сообщил на пресс-конференции в культурном центре Ататюрка, что ограничения свободного входа в мечеть связаны с рекомендациями ЮНЕСКО по управлению посетителями мечети, передает турецкий телеканал NTV.

«С граждан Турции, которые приезжают совершать богослужения, плата взиматься не будет»,— подчеркнул министр.

Помимо платного входа для иностранцев будут разработаны специальные зоны. Они предотвратят возможные конфликты между гражданами Турции, приезжающими на богослужения, и иностранными гражданами, посещающими мечеть с туристическими целями.

Собор Святой Софии был построен в VI веке н. э. и является памятником византийского зодчества. В XV веке храм был перестроен в мечеть. В 1934 году мечети Айя-София был присвоен музейный статус, а в 1985-м она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году в Айя-Софии возобновились мусульманские службы. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО потребовал от Турции доклад о мерах, предпринимаемых для сохранения собора.

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Александра Горошилова