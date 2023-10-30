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Коммерсантъ FM
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«Говорят, что когда-то кошки спасли город от чумы»

Петр Воронков — об отношении к животным в Стамбуле

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как жители турецкого мегаполиса заботятся о кошках и собаках.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сегодня Стамбул и те, кто делает этот замечательный город еще более уютным и позитивным. На мой взгляд, это кошки и собаки. Их здесь великое множество: кто-то говорит про сотни тысяч, кто-то утверждает, что их миллионы.

Веками они проживают на улицах, и любовь к ним туристов и горожан с каждым годом все крепче. Преимущество на стороне котэ. Они везде: спят на крышах домов, машин, на мопедах, парапетах, в парках, кафе, мечетях. Котофана легко можно встретить даже в стенах Айя-Софии.

По преданию, кошка спасла однажды пророка Мухаммеда от змеи, загрызла ее. В благодарность он наделил ее девятью жизнями и способностью всегда приземляться на четыре лапы.

Любимую кошку Мухаммеда звали Муизза, во время проповедей она лежала у него на коленях, однажды пригрелась на широком его рукаве и уснула. Когда Мухаммед вставал, он отрезал себе рукав, чтобы не разбудить любимицу.

Еще говорят, что когда-то кошки спасли город от чумы. Они передушили всех крыс, уничтожив таким образом переносчиков заразы. Конечно, жители помнят это и платят кошкам любовью.

Любовь к собакам выказывается менее явно, но также имеет древние корни. Путешественник Жан де Тевено в XVII веке писал, что богатые стамбульцы завещали свое состояние собакам, чтобы обеспечить их постоянное присутствие в городе.

Его современник Жозеф Питтон де Турнефор видел, как горожане лечили раны животных, которые лежали на специально изготовленных помостах и ковриках из соломы. В общем, бездомным пёселям здесь тоже живется сытно и вольготно. Так же, как и кошек, их регулярно осматривают ветеринары, чипируют, вакцинируют, кастрируют, стерилизуют, а накормить — святое дело каждого горожанина.

По утрам можно наблюдать, как хозяева кафе, ресторанов и других точек питания потчуют четвероногих друзей либо специальным кормом, либо особенными вкусняшками.

Собаки не обижают кошек и наоборот. Как так получается, не знаю. Но точно не советую проявлять негативное отношение к братьям нашим меньшим. И уж совсем распоследнее дело — пнуть животное или ударить. Это уголовная статья, тюрьма, братцы.

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