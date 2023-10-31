Королевский сезон: время Fazioli



Первый частный театр на Урале Theatrum открылся в Верхней Пышме в Музее автомобильной техники всего год назад. Однако за столь небольшой промежуток времени проект уже стал широко известен и любим публикой. Спроектированный по типу клубной площадки, с залом на 180 мест, театр имеет великолепное техническое оснащение. Это дает возможность и ставить спектакли разной сложности, и проводить концерты академической и джазовой музыки. Сам зал трансформируется либо в классический амфитеатр, либо в клубную площадку с возможностью отдыхать за столиком и слушать музыку. Приятным дополнением в Theatrum стал и свой бар, где можно насладиться бокалом игристого перед началом концерта и в антракте.



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Название театра было выбрано не случайно — это симбиоз слов «театр» и названия химического элемента Cuprum («медь»). К тому же Theatrum на латыни означает все, что связано с театром: и зритель, и здание, и действо.

С появлением этого театрального проекта у уральцев есть уникальная возможность услышать один из лучших роялей мира — Fazioli. В мире его по праву называют «королем роялей». В России таких роялей всего два — в Санкт-Петербурге и на Урале. С самого начала было принято решение, что на сцене должен появиться инструмент действительно с мировым звучанием. Недаром Theatrum задумывался как такое театрально-музыкальное пространство, где уральские зрители смогут получить уникальный культурный опыт, а также послушать звезд академической сцены первой величины.

Инструмент Fazioli для Theatrum создавали недалеко от Венеции. Для того чтобы он зазвучал в полную силу, итальянским мастерам понадобилось около двух лет. Кстати, дека этого удивительного рояля сделана из красной ели, как и скрипки великого Страдивари.

Сейчас в Theatrum стартовал сезон в честь короля роялей. Он так и называется — «Сезон Fazioli». Открыли его солистка Большого театра Альбина Латипова и профессор Московской консерватории Юрий Мартынов, а продолжают легенды академической сцены России.

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Так, 3 ноября в Theatrum выступит знаменитый современный российский композитор Илья Бешевли. Он презентует свой новый альбом Cold Life. В музыкальных кругах говорят, что этот альбом можно слушать бесконечно на постоянном повторе.

4 ноября на сцену Theatrum выйдут сразу несколько звезд академической сцены. Джазовый музыкант Аркадий Шилклопер, известный по выступлениям с большим альпийским рогом и кулохорном, сыграет в компании джазового пианиста Даниила Крамера и контрабасиста Григория Зайцева.

23 ноября в Theatrum выступят столичные музыканты. Пианист Юрий Фаворин, певица-сопрано и скрипачка Мила Фраёнова исполнят сочинения французских композиторов —Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Сезара Франка.

Куратор музыкальной программы Theatrum и сезона Fazioli Мария Зашляпина, создававшая Венский фестиваль и европейскую рождественскую ярмарку «Зима-Тепло» в Екатеринбурге, обещает продолжить звездные выступления академических музыкантов и в декабре.

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Добраться до новой театрально-музыкальной площадки в Верхней Пышме довольно просто, для этого существуют два способа. Первый — поехать на своем авто (у театра есть большая парковка). Второй, более необычный, — устроить себе и своим близким небольшое путешествие выходного дня.

До частного театра можно добраться на новом трамвае «Львенок», послушав по пути увлекательный рассказ экскурсовода. Добравшись до остановки возле музейного комплекса военной и гражданской техники, можно посетить его, посмотреть все экспонаты и побывать на экскурсии. А после этого отправиться на встречу с прекрасным — на концерт в Тheatrum!

Мария Зашляпина,

куратор музыкальной программы Theatrum и сезона Fazioli:

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— К нам нужно приходить за атмосферой, тем более что для своих проектов мы отбираем все лучшее из того, что когда-то видели и слышали сами. В Theatrum мы привозим только по-настоящему первоклассных исполнителей!