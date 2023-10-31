Сила действия

Спортсмен, боец смешанных единоборств ММА, знаменитый «уральский Халк» Иван Штырков пропагандирует спорт и здоровый во всех смыслах образ жизни. Своим примером он мотивирует молодое поколение развивать силу мышц и духа ежедневными тренировками, а силу сознания — честными, чистыми мыслями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Штырков, боец смешанных единоборств ММА

Фото: Вероника Никулина Иван Штырков, боец смешанных единоборств ММА

Фото: Вероника Никулина

Для многих вы воплощаете образ настоящего героя нашего времени. Расскажите о своем становлении в спорте.

Я с детства занимался самбо, двадцать лет отдал этому виду спорта. Но в какой-то момент понял, что дорос до определенного уровня и не вижу перспектив. Пришло четкое понимание того, что пора взрослеть. Хотелось зарабатывать на самостоятельную жизнь и не быть обузой для родителей. Окончил институт, устроился работать. Параллельно продолжал тренироваться. А когда пришло время переподписывать контракт, получил предложение развивать единоборства в Свердловской области и выступать на больших турнирах. Встал выбор — идти в спорт или еще на пять лет на службу по контракту. В итоге спорт победил, и начались мои будни профессионального бойца ММА. Но мне пришлось заново расти как спортсмену.

При вашем многолетнем опыте?

На тот момент я был новичком в смешанных единоборствах. Все, что знал прежде, вся техника из самбо, где любые удары руками, ногами запрещены, — все это на 90% оказалось не нужно. Кроме чувства борьбы, конечно. Пришлось с нуля учиться ударной технике и очень много работать, чтобы хватало сил на поединок: тайминг боя в ММА — три раунда по пять минут — это огромная дистанция для единоборств. Ни в одном олимпийском виде спорта — дзюдо, вольная борьба, бокс — такого временного отрезка в схватке не существует. В самбо, например, одна пятиминутка, после которой в случае победы ты отдыхаешь и ждешь, когда вызовут снова. А в ММА схватка в клетке, поначалу казалось, длится вечно. И, чтобы выстоять, нужно знать множество аспектов. Я начал ездить на сборы в школу «Шторм» Александра Шлеменко. Приходилось интенсивно и по-новому тренироваться, расти, прыгать выше головы.

Оппозиция была серьезная, промоушен привозил состоявшихся бойцов с именем и внушительным бэкграундом – американцев, бразильцев, японцев (среди которых был и олимпийский чемпион по дзюдо Сатоши Ишии).

Мне удавалось их побеждать. Сейчас даже не понимаю, каким образом, видимо, было большое желание и воля к победе. Взять, к примеру, поединок с Антонио Сильва в 2016 году. Огромный — 130 кг веса, опытный соперник. Этот бой я вывез на силе воли.

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Так закалялась сталь вашего характера?

Чувство ответственности, привитое воспитанием и окружением, которое не дает возможности «положить на других», — самая сильная мотивация. Она у меня была и есть. Ответственность перед самим собой, перед людьми. В школе и институте — перед родителями, я всегда понимал: они делают все, чтобы я вырос воспитанным, образованным человеком, и я не мог их подвести. В самбо — ответственность перед школой, командой, тренерами. Я пришел в ММА в 25 лет, запаса времени у меня не было. Выступал почти каждый турнир, а это четыре боя в год. И, помимо внутренней ответственности, мотивировало то, что в меня верят люди.

Воспитывали в себе привычку побеждать?

Обязательно! Это важно, особенно в таком спорте, как ММА, и тем более сейчас, когда столько сильных профессиональных бойцов с отличной подготовкой. Если раньше побеждали ребята, более адаптированные к пятнадцатиминутной «вечности» в клетке, то сегодня конкуренция сумасшедшая, уровень бойцов очень высокий, и надо постоянно становиться лучше, чем ты был вчера.

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Как готовитесь к бою?

Тренируюсь шесть дней в неделю, каждый день по две тренировки. Без компромиссов. Не зря говорят: дисциплина класс бьет. И тот, кто регулярно занимается, способен победить более одаренного технически, но нестабильного в тренировках соперника. Что касается психологической подготовки, мое личное мнение — нужно всегда вести честный диалог с собой, чтобы понимать, к чему стремиться. «Иду туда, не знаю куда» — самое безрезультатное состояние. В единоборствах, как и в других видах спорта, где сталкиваешься лицом к лицу с оппонентом, очень важен настрой: ты выходишь побеждать и не ставишь себе никакие границы — или же тобой движет желание не проиграть, которое предполагает всякие поблажки. Бой — это всегда экстремальная ситуация. Иногда я забегаю в клетку на кураже, с желанием и детским азартом. Но бывает и нелегко завестись — тогда заставляю себя заходить на преодолении. И это два разных Ивана Штыркова. Приходится работать над собой, потому что настроение должно зависеть от цели, а не наоборот. Нужно быть сконцентрированным и в то же время расслабленным, контролировать адреналин, включаться и отдавать себе отчет, что ты выходишь сделать свою работу.

Есть ли в поединке элемент удачи?

Конечно. Это необъяснимое явление, которое невозможно просчитать. В спорте оно повсеместно: за два часа тренировки есть миллион рисков, когда карьера может закончиться из-за травмы. Мое везение как минимум в том, что не было серьезных повреждений и не отменился ни один бой. Побеждает тот, у кого больше везения, как и в любом другом деле. В единоборствах есть такое выражение — «лаки панч»: «везучий удар», «удар в оболочке удачи», то есть сделанный в нужное мгновение, в нужное место, с нужной силой.

Что вы чувствовали, когда впервые одержали победу на ринге, и какие эмоции испытываете сейчас, выигрывая?

Мой первый бой на площадке «Уралмаша» с уже опытным спортсменом, здоровым таким мужиком, я выиграл достаточно быстро. Один прием — и победа. Все произошло на адреналине. Приятно было. Но самое сильное чувство тогда и сейчас — удовлетворение от того, что отлично отработал, не подвел команду и людей, которые в меня верят. Получить очередную единичку в рейтинге — это кайф.

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И понимание «я — крутой»?

У кого-то может быть и так. Чувство уверенности и самоуверенности — это хорошо, но оно должно быть направлено в тренировки и поединки. Я изначально задал себе другую установку: в нашем спорте нельзя зазнаваться. Ты не крутой, ты просто спортсмен, как тысячи ребят. Хотя некоторые, с кем я занимался в школе самбо в юности, считают, что я зазнался, —не звоню, не встречаюсь с ними. А у меня просто нет времени — в ММА я начал пахать в десять раз больше. Позиция «я звезда, меня все знают» в принципе мешает общаться с миром. Да, ММА дает возможность зарабатывать, и некоторых это сильно расслабляет. Ребята теряют мотивацию расти дальше, перестают концентрироваться на главном, думая, что так будет всегда, и забывая, что спортивный век короткий. В ММА тридцать-тридцать пять лет — это чаще всего предел. Редко кто держится до сорока.

Как с достоинством принимать поражение?

Во-первых, любой проигрыш, как и победу, нужно анализировать. Не увиливать от ответов, не искать причину вовне: тренер виноват, плохое самочувствие и так далее. Надо честно самому себе ответить: все ли я сделал по максимуму? Если да, значит, соперник реально сильнее. Такое бывает в спорте. Только после признания можно понять, что делать дальше: расти или завязывать. А если дело в отсутствии цели побеждать — зачем тогда это все?!

Мир ММА — как в него попасть? Кого он примет, а кого нет?

С 2015 года, когда я попал в ММА, все очень изменилось. Тогда этот мир пускал всех. Хочешь — дерись, но где — было непонятно. RCC только развивалась, причем задачей организации было и остается не собрать огромный пул бойцов, а показывать, что этот спорт может быть качественным, красивым, интеллигентным, стильным. Сейчас желающих драться больше, чем мир ММА готов впустить, но много сырых технически и физически бойцов. Отчасти поэтому появились поп-ММА— неплохая, кстати, концепция. Думаю, за этим форматом будущее. Но только если будут скорректированы моральные настройки. У спорта есть своя философия. Я считаю, что спортсмен должен оставаться сильным и благородным человеком, а спорт должен транслировать высокие моральные ценности и ни в коем случае не отождествляться с грубой силой и принципом «кто сильнее, тот и прав».

Заниматься единоборствами нужно, чтобы —что (кроме функции защиты)?

Защищать женщин, детей, слабых — это у настоящего мужчины в крови. Но, помимо этого, любой спорт развивает целеустремленность, учит преодолевать препятствия, жить в разных условиях. И это отражается на всех сферах жизни. Начальник мучает, ты уже кипишь, но знаешь, что это можно пережить. Потому что вчера, несмотря на боль и усталость, ты смог пробежать десять километров. Да и голова разгружается, а мозг быстрее восстанавливается, когда переключаешься с умственной деятельности на физическую. В нашей Академии единоборств РМК (создана Русской медной компанией в 2018 году. — Прим.) есть много девушек, которые занимаются боксом и кикбоксингом. Приходят после офисных стрессов побить мешки, снять внутреннее напряжение через физику, выплеснуть адреналин, выровнять эмоциональный фон.

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«В мир ММА не попадают люди, спящие на шелковых простынях»… Недавно вы приняли участие в фильме Сергея Бондарчука «Большая битва». Расскажите о своих впечатлениях.

Я горд, что причастен к этому проекту. Думаю, сериал получился интересный: о закулисье ММА, о мироощущении, жизни и поведенческих установках профессиональных бойцов. Великие спортсмены, люди из разных культур и религий — Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Юсуф Раисов и другие легенды ММА — говорят об одном и том же, о чем думаю и я. Значит, правильный путь выбрал?! Когда смотрел, в каких условиях первое поколение бойцов начинало драться (на голом полу, голыми кулаками, после каждого боя можно было уйти на больничную койку, ни о какой реабилитации речи не было), вспоминал свой приход в ММА, то, как ездил на турниры (двое суток в поезде), как готовился к бою в раздевалке два на два метра с кучей других бойцов. Сегодня я пытаюсь донести молодежи, насколько им повезло: есть все условия для тренировок, программы реабилитации после травм, перелеты, отели на выездных турнирах — надо ценить это. Академия единоборств, клуб «Архангел Михаил» — мы не просто команда, мы— семья. И мы растем дальше.

Чему учите новое поколение бойцов?

Даю им все, что знаю и умею. Я в спорте дольше, чем многие молодые бойцы в принципе прожили. Но сидеть дома и просто предаваться воспоминаниям не могу — хочу делиться знаниями, опытом. Начинающим бойцам уже не нужно проходить те сложности, которые преодолевал я. Может, это и расхолаживает: когда идешь по проторенной чужими кровью и потом дорожке, кажется, что все легко, что можно с нее сойти, а потом вернуться. Мне же хочется, чтобы подрастающее поколение было более мотивированным, чтобы ребята увидели на моем примере, чего можно достичь, если правильно использовать возможности: 23 выигранных боя из 25 — думаю, такой опыт говорит о многом.

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Боец — это профессия или состояние души?

Честно, я вообще не агрессивный человек. Знаю ребят, которые любят драться, я же всегда старался решать проблемы словами. Поэтому для меня боец — это профессия. Зайдя в ММА, я поставил себе цель— дойти до предела. У каждого он свой — момент, когда организм скажет «все, братец, отдыхаем, ты сделал все, что мог». Именно это и мотивирует — успеть сделать все по максимуму, чтобы… на Луну полететь, «Жигули» купить или миллион долларов заработать — каждому свое.

Что бы вы ответили известному киногерою на вопрос: «В чем сила, брат?»

В правде, конечно. Это классика. Хотя некоторые говорят «в совести». Как поет группа «Грот», под треки которой я выхожу на бои, «Живи по совести» —звучит красиво». Каждый по-своему воспитывает совесть. Нужно понимать, что все мы лишь частички огромного мира, нельзя превозносить себя над ним, теряя страх и самоконтроль. Без внутреннего контроля человек становится безумцем.

Самое ценное в жизни — это…

Моя семья — родители, бабушка. Всю свою сознательную жизнь я стремлюсь быть достойным их и сделать все, чтобы они ни в чем не нуждались. Спорт в любом его проявлении и хорошая еда — это мой личный минимум. Квартира, машина — тоже да, а вот стремления носить исключительно брендовую одежду у меня никогда не было. Я считаю, если человек спортивный, он уже красив: хоть что на него надень, он будет выглядеть отлично. А если не уверен в себе, брендовые кроссовки не помогут. Надо вкладывать в себя, развиваться, накапливать знания, и отдача обязательно будет. И не нужно ни перед кем выпендриваться. Если ты не из «золотой молодежи», зачем к ней стремиться? Лучше заработать денег и создать свой мир.

Беседовала Наталья Каплун