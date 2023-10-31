На страже красоты и здоровья

Encore в Iset Tower — пространство, где каждый гость сможет найти любимое занятие, которое станет проявлением заботы о своем здоровье и красоте. Профессиональные тренеры, квалифицированные врачи и нутрициологи, многофункциональный комплекс Encore Spa, панорамный бассейн и сауны, кафе с авторскими блюдами — все это делает клуб тем местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Специалисты Encore рассказали о технологических возможностях клуба, новейших аппаратах для коррекции фигуры и СПА-программах, которые подходят для женщин и мужчин.

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Индивидуальные показатели в реальном времени

Пространство клуба Encore Исеть полностью адаптировано под использование датчиков MYZONE. Умные кардиотренажеры и плазменные экраны по периметру клуба транслируют ваши показатели, что позволяет оценить эффективность каждой тренировки. С данными об объеме прилагаемых усилий ваши занятия становятся максимально эффективными и безопасными, мотивация растет, а поставленные цели достигаются быстрее.

Ежемесячные челленджи в тренажерном зале

Принять участие в челлендже может каждый член клуба, для этого достаточно определить ваши личные цели и шаг за шагом приближаться к их достижению. При этом вовсе не обязательно сравнивать себя с другими. Каждый уникален, именно поэтому челленджи помогают найти собственную мотивацию и постепенно становиться лучшей версией себя. Подтягивания, скакалка, турник, показатели общей активности и многое другое — здесь есть все для того, чтобы с комфортом идти к желаемому результату.

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Технология подводного массажа для укрепления сосудов и глубокой релаксации

Aqua Tornado — подводный массаж, который проходит на основе давления воды и вакуумного воздействия. Пока вы расслабляетесь в теплой воде, мастер обрабатывает все участки тела с помощью вакуумной насадки. Эта процедура благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую, нервную и мышечную системы, способствует реабилитации после заболеваний и безболезненному восстановлению суставов. Кроме того, это отличный вариант коррекции фигуры, вывода лишней воды из организма и глубокого расслабления. Aqua Tornado может быть прекрасным дополнением к регулярным занятиям в зале. Терапия отлично сочетается с другими процедурами, а в комплексе с расслабляющими массажами, парением и отдыхом в термальном комплексе является залогом здорового и красивого тела.

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RLS: методика моделирования фигуры, подходящая для мужчин и женщин

Процедура RLS сочетает в себе аппаратный массаж и светодиодную терапию. На часовом сеансе прорабатываются глубокие мышцы, кожа насыщается кислородом, улучшается обмен веществ, повышается тонус сосудов. Процедура особенно рекомендована тем, кто хочет быстро прийти в форму, улучшить тонус кожи, активировать лимфатическую систему. Мы рекомендуем проходить процедуру курсом, для того чтобы увидеть максимальный результат в короткие сроки.

Для мужчин отлично подойдет спортивный массаж (для проработки мышц после тренировки) и расслабляющий массаж (для снятия стресса). Также мужчины могут порадовать себя педикюром со СПА-уходом FEDUA, который включает в себя не только уход за ногтями, но и глубокое увлажнение, питание и восстановление кожи ног.

В заключение гости Encore Fitness могут отдохнуть в термальном комплексе: восстановить силы в сауне, поплавать в бассейне с красивым видом на город, пройтись по дорожке Кнейпа или просто насладиться покоем и уединением на лежаке.