Осенняя перезагрузка

Насыщенный бизнес-сезон и осенняя хандра нередко приводят к глубокому накоплению стресса — постоянного спутника людей, живущих в мегаполисах.



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В водовороте жизни многие не вполне серьезно относятся к этому фактору, негативно влияющему на здоровье и способному вызвать апатию, раздражительность, хроническую усталость и депрессию. Именно для таких случаев на первом в России инновационном prevent age курорте «Первая Линия» была разработана антистресс-программа «Де-стресс». С комфортом расположившись на берегу Финского залива, всего в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга, на территории, окруженной хвойным лесом с уникальным микроклиматом заповедной зоны «Комаровский берег», можно всего за несколько дней сбалансировать состояние организма и восстановить биоритмы, что особенно актуально для руководителей компаний и владельцев бизнеса, чье время сильно ограничено.

Первый блок «Де-стресс», как и в остальных оздоровительных программах курорта, включает комплексный лабораторный сheck-up здоровья, определение уровня кортизола (биологически активный гормон, отвечающий за реакцию на стресс) и электрокардиографию, которая помогает расшифровать воздействие длительного стресса на сердечно-сосудистую систему.

Полученные данные о текущем состоянии организма позволяют врачу-ментору приступить к персонализированной терапии. Этот подход ориентирован на восстановление на клеточном уровне с помощью курса ксеноновой лечебной ингаляции, снятие мышечных спазмов и зажимов за счет магниево-солевого обертывания Thalion и авторской методики Body and Mind Wellbeing, а также на увеличение резервов устойчивости к стрессу через воздействие на работу мозга и внутренних органов.

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Не менее важный блок программы — «Ментальное благополучие». Он направлен на снижение стресса и нормализацию эмоционального фона с помощью индивидуальной психологической диагностики, и терапии в инновационной «Комнате ментального благополучия», дыхательных гимнастик и ведения эмоционального дневника «Первой Линии».

Благодаря превентивному и партисипативному подходу в оздоровлении в процессе прохождения программы врач-ментор составляет стратегию здоровья, включающую персонализированные рекомендации по терапии, питанию, сну, физической активности и нутриентной поддержке.

По завершении программы гостям курорта доступна дистанционная поддержка — онлайн-мониторинг показателей, телемедицина и связь с врачом для анализа динамики и внесения корректировок в режиме реального времени.

В рамках программы «Де-стресс», продолжительность которой составляет от 3 до 10 дней, специалисты курорта «Первая Линия» помогают не просто нивелировать последствия стресса, но и предотвратить его появление в дальнейшем.