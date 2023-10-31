Сияющие перспективы

Годы и целые эпохи сменяют друг друга, а ювелирные украшения все так же являются символом роскоши и особого статуса своего владельца. И дело здесь не только в магической привлекательности самоцветов и культурной ценности шедевров ювелирного искусства. Редкие драгоценные камни справедливо занимают лидирующие позиции в списке альтернативных инвестиций, демонстрируя устойчивый рост стоимости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Кузьмина, руководитель розничной сети ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Фото: предоставлено Chamovskikh Лариса Кузьмина, руководитель розничной сети ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Фото: предоставлено Chamovskikh

На что стоит обратить внимание при выборе драгоценностей в качестве инструмента сохранения и приумножения капитала? На этот вопрос подробно отвечает Лариса Кузьмина, руководитель розничной сети ювелирного дома CHAMOVSKIKH, в активе которого находится уникальный банк бриллиантов, цветных драгоценных камней и коллекционных самоцветов. Именно они становятся центром эксклюзивных украшений High Jewellery.

Л. К.: Стабильный интерес к драгоценным камням и ювелирным украшениям понятен: в долгосрочной перспективе бриллианты и благородные металлы неизменно растут в цене. Но еще более высокую динамику демонстрируют цветные драгоценные камни. За последнее десятилетие стоимость карата изумруда стала выше, чем у бесцветных бриллиантов. Особенно стремительно растет цена на природные рубины, во многом это связано с естественной исчерпаемостью известных месторождений, что, в свою очередь, превращает достойный образец в эксклюзивное предложение.

При этом далеко не каждый драгоценный камень «большой пятерки», в которую входят бриллиант, рубин, изумруд, сапфир и александрит, обладает инвестиционным потенциалом. Реальный интерес для инвесторов и коллекционеров представляют уникальные экземпляры высокой каратности с топовыми характеристиками цвета, чистоты и качества огранки. Наличие следов облагораживания, напротив, сводит инвестиционную привлекательность на нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьги из коллекции NeoCity с бриллиантами и рубинами, CHAMOVSKIKH

Фото: предоставлено Chamovskikh Серьги из коллекции NeoCity с бриллиантами и рубинами, CHAMOVSKIKH

Фото: предоставлено Chamovskikh

Здесь стоит отметить, что приобретение драгоценных камней имеет специфику и требует экспертных знаний не только геммологии, но и рынка в целом. На формирование стоимости влияет множество факторов, и цена на камень одной группы может варьироваться от 5 до 100 000 долларов за карат.

Оценивая инвестиционный потенциал драгоценности, не менее важно проанализировать ресурсы компании-производителя: наличие собственного производства, доступ к сырью, репутация бренда и возможности обратного выкупа. К числу украшений с высоким инвестиционным потенциалом относятся флагманские коллекции CHAMOVSKIKH, сочетающие два привлекательных фактора: драгоценные камни превосходных характеристик и высокий художественный уровень, подтвержденный многочисленными наградами профессиональных международных конкурсов.

Все вышеперечисленные аргументы говорят о большом инвестиционном потенциале драгоценностей, выбор которых, однако, имеет множество нюансов и требует консультации с экспертами.