Суд вернул уголовное дело против подполковника самарского УФСБ Дмитрия Демина

Самарский гарнизонный военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении подполковника УФСБ Дмитрия Демина, обвиняемого в хищении в 2021 году 68 биткоинов у хакера Антона Мочалова, который находился под следствием. Информацию об этом «Ъ-Волга» подтвердили в Самарском гарнизонном военном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовику вменили три статьи УК РФ: ч. 4 ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), п. «б» ч. 4 ст. 158 (Кража), ч. 1 ст. 286 (Превышение должностных полномочий). Судья посчитал, что деяние подсудимого должно быть квалифицировано как более тяжкое преступление.

По данным «Ъ», речь идет о хакере из Сызрани, который взламывал защиту чужих компьютеров и похищал, в том числе, пароли, чтобы обеспечить доступ к электронным кошелькам. После задержания хакер, согласно его показаниям, добровольно предоставил чекистам пароли, объяснив, как работает система. Сам хакер был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), и приговорен к году ограничения свободы.

В августе этого года суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному сызранского отдела УФСБ по Самарской области Максиму Жижкуну, он признан виновным в хищении в общей сложности 25 млн руб. у того же хакера. Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Силовик взломал хакера».

Сабрина Самедова