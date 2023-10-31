«С запчастями для китайских автомобилей в целом проблем нет»

В России стали чаще страховать китайские машины. Их доля в сегменте каско выросла кратно. При этом покупатели новых автомобилей, как правило, приобретают полисы с полным покрытием. Можно ли застраховать машины малоизвестных брендов, у которых в России еще нет дилерских центров? И почему угонщиков почти не интересует продукция китайского автопрома? Эти и другие вопросы Марат Кашин обсудил с руководителем дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталием Княгиничевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ингосстрах Фото: Пресс-служба Ингосстрах

— Страховщики говорят, что видят большой потенциал в страховании китайских автомобилей, в том числе с электродвигателями. Какую долю сейчас они занимают в вашем портфеле каско?

— На текущий момент 8%, а в прошлом году занимали 2%, то есть произошел четырехкратный рост. Нужно учитывать, что все-таки основную долю портфеля занимают автомобили с пробегом, а новые автомобили китайских брендов — уже 37%. То есть рост очень динамичный. Если сюда прибавить еще российские бренды, то совокупно с китайскими они занимают 74% портфеля.

— Некоторые китайские бренды давно представлены в России, их уже охотно принимают станции техобслуживания, есть специалисты по ремонту, какой-то опыт работы с ними. С другими же все наоборот. Очень много новых брендов появляется прямо сейчас, они только пробивают себе дорогу на российский рынок. С техподдержкой пока все непросто. Как влияют на стоимость каско эти нюансы, кому дорого обходится страховка, кому дешево?

— В целом для каско не имеет значения, официально поставляется автомобиль или нет — железка она и есть железка. Но есть разница для автомобилей с электрическим двигателем, для них каско обходится дороже, поскольку батарея в общей стоимости автомобиля занимает 40%. И на текущий момент специалистов по ремонту этих батарей практически нет. Если она повреждается, это означает замену, что может обойтись практически в половину стоимости машины.

Что касается остальных брендов, которые не имеют своих официальных импортеров в России, то люди, которые их приобретают, делают это осознано, и они знают, каким образом ремонтировать эти автомобили, и они готовы страховать их с денежной выплатой. Поэтому проблем с этим нет — мы страхуем.

— Вы как-то рассказывали, что, например, запчасти для японских автомобилей приходится везти из Москвы на Дальний Восток. А как обстоят дела с китайскими деталями? Много машин из КНР ввозят по каналам параллельного импорта, для некоторых в России вообще не найти запчастей. Вы такие автомобили страхуете или отказываете их владельцам?

— Мы страхуем все автомобили. Как раз автовладельцы, которые приобретают китайские машины, в более благоприятной ситуации — на запчасти в меньшей степени влияет колебание курса валют. И все-таки каналы поставок запчастей из Китая более или менее стабильны. Поэтому, конечно, если речь идет о каком-то эксклюзивном редком бренде, у которого нет своего представительства в России, может быть, чуть подольше будет идти запчасть, но она придет. С запчастями для китайцев в целом проблем нет.

— То есть если родные расходники в России не купить, это просто вопрос времени, надо подождать?

— Совершенно верно. Даже оригинал можно достать, просто сроки поставки могут достигать полугода, а иногда производители и сами не могут их назвать, потому что они неизвестны.

— Премиальные китайские бренды тоже представлены на российском рынке. Насколько дорого обойдется поставка запчастей для них?

— Опять же, это вопрос сроков. Например, если мы говорим о срочной доставке самолетом в течение двух недель, это дорого. Если есть возможность подождать, то цена будет вполне приемлемой.

— Насколько я понимаю, в последние годы появился тренд на полисы с усеченным функционалом. Стало ли их больше? И от каких опций автомобилисты не отказываются ни при каких условиях, всегда включают их в свой пакет?

— Автомобили с пробегом занимают сейчас 85%, то есть это подавляющая часть нашего портфеля. В этой части очень много полисов с усеченным покрытием — это либо франшиза, либо отказ от каких-то рисков. И чем старше автомобиль, тем от большей части опций или рисков страхователи отказываются. Для большого числа возрастных автомобилей оставляют только полную гибель. Она включает в себя либо крупное ДТП, когда нерентабельно восстанавливать машину, либо угон — это два риска, от которых никогда не отказываются.

— Добрались ли угонщики до китайских машин?

— Угон китайского автомобиля — это все-таки экзотика. Они не настолько сейчас востребованы на рынке, именно вторичные машины из КНР. И с точки зрения запчастей их смысла нет угонять совершенно. Поэтому все остается по-прежнему, в лидерах самые массовые бренды, которые у нас в России продавались ранее, — дешевые немецкие или корейские марки. Но в целом должен сказать, что динамика угонов нисходящая. Раньше мы опасались, что увеличится количество угонов в связи с нехваткой запчастей, что автомобили будут угонять под разбор, но этого не случилось.

— Если сейчас так много новых китайских машин представлено на рынке, то почему так мало полисов каско на них оформляется? Люди таким образом экономят или они не берут кредиты, поэтому их никто не обязывает оформлять каско? В чем причина?

— Я бы не сказал, что мало полисов. Просто исторически накопилась база автомобилей других брендов, страхование на них продлевается, а в целом новые машины, не только китайские, занимают в страховом портфеле всего около 15% — это данные по полугодию, опубликованные Центральным банком. Я думаю, в следующем году эта доля увеличится, когда динамика продаж вырастет. Сейчас же по итогам года дай бог мы перевалим за миллион новых проданных автомобилей, а это очень мало. Для сравнения, до пандемии в России продавалось 1,8 млн. То есть у нас есть потенциал роста практически в 2 раза.

— Насколько выросла средняя стоимость полиса каско, скажем, за год и по каким причинам?

— Нельзя сказать, что страхование каско дорожает. Естественно, полисы с полным покрытием дорожают вслед за удорожанием запчастей. Если смотреть в среднем, то полисы каско даже дешевеют за счет того, что очень много полисов с усеченным покрытием. Плюс нет поводов повышать цену по причине аварийности, потому что вслед за угонами и аварийность тоже падает. Я надеюсь, что водители ощущают, что есть некий дефицит запчастей, опасаются попадать в аварии и потому водят более аккуратно.

— Понижающий коэффициент действует на водителя, а не на транспортное средство?

— Верно, мы предпочитаем коэффициент устанавливать, ориентируясь именно на водителя.

— Расскажите, а какие новые продукты появились в портфеле «Ингосстраха»?

— Кроме страховых сервисов мы предлагаем и не страховые. Например, мы разработали моторную платформу, куда можно зайти и выбрать себе точку для проведения технического обслуживания. Причем либо у официального, либо сертифицированного дилера, то есть качество гарантированно «Ингосстрахом». Он может провести там какой-то ремонт, который не связан со страхованием, со скидками, которыми пользуется компания «Ингосстрах». К примеру, там есть услуга сезонного хранения шин по довольно привлекательной цене.

— И такие сервисы входят в пакет каско?

— Да, и не только для наших страхователей, а в принципе для автовладельцев.