АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи автомобилей по заводской цене

АвтоВАЗ открыл онлайн-продажи автомобилей Lada по заводской цене. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании.

Выбрать автомобиль, зарезервировать машину, оформить кредит и оплатить покупку можно дистанционно. В этом случае у покупателей имеется возможность приобрести машину по рекомендованной розничной цене и с дополнительной скидкой до 40 тыс. руб. Получить купленный автомобиль можно будет в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

В настоящее время для онлайн-покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active. Для этого нужно внести предоплату в 10 тысяч рублей и оформить кредит.

Андрей Сазонов