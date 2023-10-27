Новогодние ели начнут устанавливать в Краснодаре в конце ноября
В Краснодаре работы по установке новогодних елей планируют начать в конце ноября. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ
Годом ранее к монтажу искусственных елок к Новому году приступили 25 ноября. Установка ели на Главной городской площади началась 1 декабря. Работы по установке праздничных деревьев в парках и на городских площадях завершились 15 декабря.
В 2022 году мэрия отказалась от запуска праздничных фейерверков. Будет ли эта мера актуальна в нынешнем году, не уточняется.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram