Новогодние ели начнут устанавливать в Краснодаре в конце ноября

В Краснодаре работы по установке новогодних елей планируют начать в конце ноября. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Годом ранее к монтажу искусственных елок к Новому году приступили 25 ноября. Установка ели на Главной городской площади началась 1 декабря. Работы по установке праздничных деревьев в парках и на городских площадях завершились 15 декабря.

В 2022 году мэрия отказалась от запуска праздничных фейерверков. Будет ли эта мера актуальна в нынешнем году, не уточняется.

Анастасия Донскова

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