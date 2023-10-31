В Сестрорецке на улице Воскова появится детский сад

Правительство Санкт-Петербурга одобрила целевое выделение земельного участка под строительство детского сада на 110 мест на улице Воскова в Сестрорецке, сообщили в администрации города.

Дошкольное учреждение построит частный инвестор — ООО «СЗ “Зеленый берег”», который по окончании строительства передаст здание в собственность города. Срок начала работ не обозначен, на строительство отвели восемь месяцев. Здание детского сада возведут на участке, ограниченном улицами Воскова, Мосина, набережной Строителей и полосой отвода железной дороги.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что в Сестрорецке на Грибной улице построят поликлинику, рассчитанную на 210 посещений в смену.

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