В Сестрорецке построят новую больницу на 210 посещений в смену

Новая больница появится в Сестрореце по адресу Грибная улица, участок 2. Целевое предоставление земельного участка площадью 4518 кв. метров под строительство поликлиники было одобрено на рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства, сообщили 2 октября в пресс-службе комитета по инвестициям.

Инвестор планирует построить поликлинику на 210 посещений в смену. Срок строительства— 8 месяцев со дня заключения договора. Срок действия договора – 36 месяцев.

По завершении строительства объект будет передан в собственность города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Октябрьской набережной построят двухэтажный центр бытовых услуг.

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