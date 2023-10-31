Президента нотариальной палаты Адыгеи будут судить за взяточничество

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении президента нотариальной палаты Республики Адыгея, сообщило республиканское следственное управление СКР. Главой нотариальной палаты Адыгеи является Людмила Самогова. По версии обвинения, женщина передала взятку сотруднику ФСБ за прекращение уголовного дела против ее родственницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самогова, 2007 год

Фото: Нотариальная палата Республики Адыгея Людмила Самогова, 2007 год

Фото: Нотариальная палата Республики Адыгея

По данным следственного управления СКР по Республике Адыгея, уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года по материалам республиканского управления ФСБ России. Правоохранительным органам стало известно, что президент нотариальной палаты предложила сотруднику ФСБ денежные средства в сумме 300 тыс. руб. за то, чтобы тот обеспечил прекращение расследования дела против ее родственницы.

В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Адыгея «Ъ» сообщили, что родственница президента республиканской нотариальной палаты также является нотариусом, в отношении нее расследуется уголовное дело по ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»).

Дальнейшие действия злоумышленницы проходили под контролем сотрудников подразделений «М» и собственной безопасности регионального УФСБ. Встреча взяткодательницы и сотрудника ФСБ произошла в автомобиле, принадлежащем женщине. После передачи денежных средств президент нотариальной палаты была задержана, сейчас она находится под домашним арестом.

Людмила Самогова была избрана президентом нотариальной палаты Адыгеи в 2008 году, имеет звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея».

Анна Перова, Краснодар