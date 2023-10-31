За 9 месяцев предприятия Кубани отгрузили товаров на более 376,4 млрд рублей

Объем отгрузки промышленной продукции на Кубани вырос на 8,8%. За девять месяцев текущего года предприятия региона отгрузили товаров на более 376,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько уточнил, что наибольший рост показали предприятия радиоэлектронной промышленности – отгрузку увеличили почти в 2,4 раза, швейные фабрики края – в 1,8 раза, производители транспорта и оборудования, текстиля – в 1,6 раза. Также в 1,4 раза выросла отгрузка у предприятий, которые производят лекарства и медицинские товары, в 1,3 раза – у компаний, поставляющих электрооборудование, металлоизделия, резину и пластмассы. Промышленный индекс по краю за указанный период составил 108,2%, что на 2,6% выше общероссийского.

Также господин Хмелько отметил, что росту промышленного производства способствовала господдержка. Благодаря ей, по словам министра, выросли и налоговые отчисления – за девять месяцев промышленники перечислили 14,7 млрд руб. налогов, что на 32,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Вячеслав Рыжков

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