Полиция возбудила уголовное дело о поджоге ресторана в центре Ярославля

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району Ярославля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) в связи с пожаром в ресторане «Сквер». Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревший ресторан в центре Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Сгоревший ресторан в центре Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел в ночь с 30 на 31 октября на Первомайском бульваре.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к совершению противоправных действий»,— сообщили в УМВД.

На место также выезжал прокурор Кировского района Николай Моисеев. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.

Антон Голицын