Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция возбудила уголовное дело о поджоге ресторана в центре Ярославля

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому району Ярославля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) в связи с пожаром в ресторане «Сквер». Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сгоревший ресторан в центре Ярославля

Сгоревший ресторан в центре Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сгоревший ресторан в центре Ярославля

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел в ночь с 30 на 31 октября на Первомайском бульваре.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к совершению противоправных действий»,— сообщили в УМВД.

На место также выезжал прокурор Кировского района Николай Моисеев. Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...