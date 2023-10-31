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«Черкизово» расширяется на запад

Группа купила первые 15 тысяч гектаров земли в Белгородской области

Крупнейший российский производитель мясной продукции — группа «Черкизово» семьи Михайловых — начал формировать земельный банк в Белгородской области, где ранее приобрел производства инкубационного яйца и полуфабрикатов из мяса птицы. Местный холдинг «Бенталь» бывшего топ-менеджера «Белой птицы» Виталия Лушникова продал группе 11 тыс. га, находившиеся в собственности, и уступил права аренды еще на 4 тыс. га. По мнению участников рынка и экспертов, только стоимость приобретенной земли могла составить от 650 млн руб., при этом сельхозземля продолжает оставаться привлекательным инвестиционным объектом.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О приобретении у холдинга «Бенталь» прав на 15 тыс. га земли накануне сообщили в самой группе «Черкизово». Продавцом выступило ООО «Бенталь», покупателями — ООО «Земельная компания Черкизово» и ООО «Черкизово-Растениеводство». Помимо земли группе перешли две растениеводческие базы со складскими помещениями. На новых площадях будут выращиваться пшеница, кукуруза и соя для комбикормовых предприятий компании.

Какая крупная земельная сделка была совершена в Курской области

«Черкизово» начнет выращивать эти культуры на новых полях со следующего сельхозгода. «Для группы это первые растениеводческие активы в Белгородской области, где компания уже имеет производство полуфабрикатов из мяса птицы, а также предприятия по выпуску инкубационного яйца»,— подчеркнули в компании. Ранее в 2023 году «Черкизово» приобрело 10 тыс. га сельхозземель в Тульской области, а с учетом белгородских активов общий земельный банк группы увеличился до 355 тыс. га.

В пресс-службе «Черкизова» сообщили «Ъ», что приобретенные участки находятся в Губкинском городском округе и Прохоровском районе Белгородской области. Урожай планируется направлять на комбикормовые заводы группы в Латное и Лиски Воронежской области, а также на маслоэкстракционный завод в липецком Ельце. «Группа “Черкизово” заинтересована в усилении вертикальной интеграции и расширении земельного банка в регионах присутствия. Дальнейшее расширение земельного банка входит в нашу стратегию, в том числе в Белгородской области»,— подчеркнули в компании. Сумму сделки в группе «Ъ» раскрывать не стали.

Сейчас большая часть земельных активов «Черкизова» сосредоточена в Липецкой, Орловской, Тамбовской, Воронежской и Пензенской областях. Компания выращивает сою, пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс. В год группа собирает около 600 тыс. т урожая. В Белгородской области «Черкизово» с 2018 года управляет предприятиями «Бройлер Инвест» (бывший «Краснояружский бройлер» «Приосколья»; производит инкубационное яйцо и имеет мощности по выпуску мяса бройлеров) и «Куриное царство» (бывший цех «Белой птицы»; производство ориентировано на продукцию для российских ресторанов KFC), а с 2019-го — «Ровеньский бройлер» (куплен у «Приосколья», выпускает инкубационное яйцо).

Агрохолдинг «Бенталь», по собственным данным, был создан в 2018 году. Управляет 43,6 тыс. га в Белгородской и Курской областях и мощностями по хранению зерна на 135 тыс. т. Урожай по итогам 2022 года — более 280 тыс. т. По данным Kartoteka.ru, учредитель ООО «Бенталь» (с августа 2022 года) — Виталий Лушников, гендиректор — Виталий Сидоров. В контактных данных компании в Kartoteka.ru указана электронная почта обанкротившегося холдинга «Белая птица», а юрлицо ранее было зарегистрировано по адресу одного из ростовских активов «Белой птицы». Господин Лушников является бывшим топ-менеджером «Белой птицы»: согласно материалам арбитражных судов, до 2017 года ООО «Белая птица» оплачивало ему командировочные расходы. Выручка в ООО в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 425,2 млн руб.

По данным Avito и продавцов из числа местных предприятий, предлагаемая цена гектара сельхозземли в Белгородской области сейчас доходит до 170 тыс. руб. В среднем в Черноземье цена предложения составляет от 60 тыс. руб. за гектар; схожую цифру ранее называли и в «Совэконе». Таким образом, только приобретенная в собственность земля могла стоить «Черкизову» от 650 млн руб. и выше. Стоимость аренды 1 тыс. га сельхозземли (например, в относительно близком к Губкинскому округу Горшеченском районе Курской области) может составлять около 4 млн руб. в год, отметил собеседник «Ъ-Черноземье» в одном из черноземных агрохолдингов.

Но какой срок аренды 4 тыс. га вошел в сделку – неизвестно.

Как группа «Черкизово» скупала белгородские активы

По данным BEFL, «Черкизово» в середине 2023 года было 14-м российским землевладельцем с 331 тыс. га. Теперь группа по этому показателю может обогнать «КДВ Агрохолдинг» и ГАП «Ресурс». «По данным BEFL, в 2022 году цены на земельные активы, в составе которых была значительная доля качественной пашни, возросли, особенно ощутимо — в Центральной России,— отмечали в BEFL.— В 2023 году рост цен стабилизировался. При этом активность рынка земельных активов в первом полугодии 2023 года говорит о том, что сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта».

За год с мая 2022-го по май 2023-го «Черкизово» стало шестой российской компанией по объему приобретенной сельхозземли.

Олег Мухин

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