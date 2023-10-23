Граждане списали со счетов

ЦБ второй месяц подряд фиксирует сокращение объема средств граждан на счетах и рост на срочных вкладах. Это следствие действий самого регулятора, повысившего с августа ключевую ставку с 8,5% до 13%, что вызвало рост доходности депозитов. Для банков срочные депозиты — более предсказуемые пассивы, однако переток средств со счетов чреват ростом стоимости фондирования и потерей процентной маржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник ЦБ опубликовал статистические данные по банковскому сектору на 1 октября. Согласно им, прирост средств населения в банках ускорился до 1% с 0,8% в августе. В сентябре объем средств граждан на счетах второй месяц подряд показывал сокращение, тогда как на срочных вкладах рос (с начала года до августа росли оба показателя).

По итогам сентября на счетах физлиц было аккумулировано 15,05 трлн руб. (сокращение за два месяца 790 млрд руб.), в то время как на вкладах объем средств к 1 октября составил 25,87 трлн руб. против 24,06 трлн руб. на 1 августа 2023 года.

Как следует из комментария ЦБ, в сентябре продолжился переток средств с текущих счетов (минус 471 млрд руб., минус 3,4%) на срочные вклады (плюс 959 млрд руб., плюс 4,3%). Привлекательность срочных вкладов сохранялась из-за роста ставок (до 10,19% в конце сентября против 9,66% в конце августа) после очередного раунда повышения ключевой ставки (до 13% в середине сентября). Основной приток средств пришелся на короткие вклады до шести месяцев, по которым банки предлагали наиболее привлекательные ставки (достигали 13–14% годовых).

Физлица стали перекладывать деньги, а также приносить наличные, при этом забирают деньги с текущих счетов, а также с долгосрочных вкладов и вкладывают деньги на краткосрочные счета от месяца до года, отмечает вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Основная причина усиления спроса на вклады — рост ставок по ним, которые сейчас фиксируются на рекордном для этого года уровне,— отмечает начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.— С учетом возможного продолжения роста ключевой ставки интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться». По словам начальника отдела развития накопительных продуктов Альфа-банка Натальи Волошиной, достаточно высокие ставки по вкладам стимулируют клиентов более активно задумываться о размещении на вклады, более того, сумма входа по многим банкам находится на достаточно низком уровне (в Альфа-банке вклад можно открыть от суммы 10 тыс. руб.). «Переток средств не столь уж велик, ведь ставки выросли как по срочным, так и по текущим счетам,— обращает внимание глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.— Вместе с тем тенденцию может подстегнуть очередное повышение ключевой ставки и повышение ставок по вкладам вслед за ней».

В этом году ЦБ повышал ставку трижды. В июле на 100 б. п.— до 8,5% годовых, в августе сразу до 12%. В последний раз регулятор принял решение повысить ставку в сентябре — на 100 б. п., до 13%, не исключив ее дальнейшего роста.

Банки, конечно, заинтересованы в росте доли срочных вкладов, чтобы повысить устойчивость и предсказуемость ресурсной базы, но для этого, в первую очередь, нужна макроэкономическая стабилизация, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

При этом в описанных условиях банки фиксируют вынужденный рост стоимости фондирования и привлечения новых пассивов, отмечают эксперты. «Это в итоге неизменно приводит к сокращению чистой процентной маржи и замедлению кредитования, так как возросшие расходы по депозитам кредитные организации стремятся отбивать более высокими ставками по кредитам»,— указывает независимый эксперт Андрей Бархота.

Пока в перспективе стоит прогнозировать дальнейшее усиление тенденции перетока денег населения в депозиты, поскольку с высокой вероятностью ЦБ и дальше будет поднимать ключевую ставку с целью борьбы с инфляционными рисками, полагает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По мнению господина Бархоты, процесс роста ставок и ускорения роста ресурсной базы банков, равно как и ее удорожания, носит среднесрочный характер и может продлиться 6–12 месяцев.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская