Израиль рекомендовал согражданам покинуть Северный Кавказ

Совет национальной безопасности и министерство иностранных дел Израиля призвали сограждан покинуть Северный Кавказ и избегать поездок в регион. В их совместном заявлении говорится, что рекомендация связана с антисемитскими выступлениями в Дагестане и возможными нападениями на израильтян.

Власти Израиля на фоне возможных рисков присвоили региону самый высокий уровень опасности для израильских граждан — 4 (высокая степень немедленной угрозы). «Кроме того, гражданам настоятельно рекомендуется обдумать необходимость поездок за границу в это время и быть в курсе последних предупреждений и рекомендаций по поведению на сайтах СНБ и МИД»,— следует из заявления.

Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собрались толпы людей. Протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта и заблокировали его, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. Люди, вышедшие с флагом Палестины, собрались из-за прилета граждан Израиля из Тель-Авива.

Днем ранее, 28 октября, толпа собралась в дагестанском Хасавюрте у отеля «Фламинго» из-за информации о том, что в нем поселились прибывшие в республику израильтяне. Собравшиеся требовали их выселить.

Подробнее об антисемитских выступлениях на Северном Кавказе — в материале «Ъ» «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Лусине Баласян