Стоит ли покупать электромобиль в России

Что такое электромобили, сколько они стоят, плюсы и минусы их использования в России — в материале «Ъ».

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Электромобиль — это машина, в которой нет двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Такое транспортное средство приводится в движение электродвигателем, работающим от аккумулятора. По данным Минэкономразвития, количество зарегистрированных в России электромобилей к концу июня текущего года составило 30,2 тыс., увеличившись более чем на 23% с начала года.

Виды электромобилей

Кроме полностью электрических автомобилей без ДВС существует два вида подобных транспортных средств. Гибриды — машины, у которых есть и ДВС, и электродвигатель. Такие автомобили могут ездить за счет только электричества на более низких скоростях. В случае, если нужна вся мощность транспортного средства, придется переключиться на ДВС. Второй вид электромобилей — гибриды с подключаемым модулем. Такие автомобили приводятся в движение с помощью ДВС, который поддерживается подключаемым электродвигателем. Когда закончится заряд аккумулятора, водитель сможет переключиться на ДВС.

Сколько стоит электромобиль

По данным «Авто.ру», средняя цена нового электромобиля в России к концу второго квартала 2023 года составила 5,9 млн руб., а поддержанного — 3,1–3,2 млн руб.

По информации «Автостата», к маю 2023 года доля новых электромобилей на российском рынке составила 1,2% от общего числа проданных легковых машин. С февраля этот показатель увеличился на 0,2%.

Какие льготы есть для владельцев электромобилей

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей не должны платить за проезд по платным дорогам.

В некоторых регионах России, например в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на электромобили не распространяется транспортный налог.

С 1 января 2023 года государство компенсирует 25% стоимости (но не более 625 тыс. руб.) при покупке электромобиля российского производства.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске владельцем электромобилей не нужно платить за парковку.

Как заряжать электромобиль

Зарядить электромобиль можно постоянным или переменным током. Делать это можно на специальных станциях, с помощью мобильных напольных зарядок или от розетки, если в ней есть заземление. Время, необходимое на восполнение энергии, отличается в зависимости от емкости аккумулятора.

На заправочных станциях есть быстрые зарядки. При их использовании процедура может занят от 40 минут. При использовании обычной бытовой сети в среднем потребуется 10 часов. Стоимость зарядки зависит от оператора. В среднем она составляет 15–20 руб. за 1 кВт•ч.

Как на аккумулятор влияет температура

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Аккумуляторные батареи независимо от предназначения и мощности имеют общий принцип действия: при низких температурах все процессы в них замедляются, и даже если в батарее есть заряд, то при минусовой температуре его оттуда трудно достать. Не очень правильная с физической точки зрения аналогия, но она наглядно характеризует проблему: это примерно как вылить ведро воды через трубочку. Но при морозе батарея еще и заряд принимает хуже, особенно сильно замерзшая.

К тому же в машине есть потребители энергии: обогрев сидений и лобового стекла, обогрев салона, другие, и, конечно, запас хода авто при минусовых температурах падает, но также важно, что сложно предположить, как поведет себя электромобиль, когда вы вернетесь к нему после долгого отсутствия, попытаетесь сразу поехать, и вероятно, что у вас мало что получится.

С бензиновым авто все более прогнозируемо: есть немного бензина — до ближайшей заправки даже при повышенном расходе топлива доедете. Пользователь электромобиля должен об этом думать и заранее, если есть технологическая и сетевая возможность, не просто заряжать батарею, но и заранее ее прогревать. Идеальная ситуация — теплый гараж, в котором еще есть зарядная станция.

Плюсы электромобилей

Меньшие расходы на ремонт. В обычной машине регулярно приходится менять масло в двигателе, фильтры. Электромобилю без ДВС необходимо лишь менять масло в редукторе, хотя в некоторых моделях и в этом нет потребности, а также салонный фильтр. Кроме того, у машин с ДВС быстрее выходят из строя тормозные колодки и диски.

Экономия на заправке. Стоимость электроэнергии будет меньше цены бензина, потраченного для преодоления аналогичного расстояния.

Забота об экологии. Благодаря отказу от бензина и дизеля электромобили не производят вредных выбросов в атмосферу.

Отсутствие шума от работы двигателя. Электромобилю не требуется дополнительная шумоизоляция в салоне.

Минусы электромобилей

Долгая зарядка. Заправить автомобиль с ДВС можно за несколько минут. В случае если сядет аккумулятор электромобиля придется провести на станции зарядки гораздо больше времени.

Наличие заправок. Количество станций зарядки сильно отличается в зависимости от региона. Например, к концу октября 2023 года в Москве насчитывалось около 3,5 тыс. ЭЗС, по данным Общественной палаты РФ. В свою очередь, в Новосибирске к 1 августа — всего 34 (данные 2ГИС).

Малый запас хода. На одном заряде аккумулятора можно проехать меньшее расстояние, чем на одной заправке машины с ДВС.

Часто ли надо полностью менять аккумулятор электромобиля

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Опыт показывает, что такое происходит нечасто. Есть теория, у которой в последнее время появилось много противников, но все же она доминирует. Чем более высокими токами мы заряжаем батарею, тем быстрее мы ее, говоря на жаргоне, «поджариваем»: часть ячеек в ней становятся неработоспособными.

У нас долгое время львиную долю в продаже составляли подержанные праворульные японские авто, которые приезжали с наполовину убитыми батареями, потому что там практикуется быстрая зарядка. Для батареи это немного шоковая история. Считается, что соотношение емкости и зарядного тока, так называемый С-показатель, оптимально один к одному.

Допустим, у вас батарея емкостью 60 кВт•ч, тогда и зарядный ток для нее оптимален 60 кВт. Хотя, еще раз скажу, есть и противники этой идеи. Самые щадящие темпы зарядки — на медленных зарядных станциях, даже от бытовой розетки, но лучше — 20–22-киловаттные. Помимо эксплуатации многое зависит от самой батареи, как сделана, где. По опыту владельцев электромобилей Tesla, например, которые еще и занимаются ремонтом батарей, у них при спокойной эксплуатации батареи на 10 тыс. км пробега подсаживаются на 1%, или на 100 тыс. пробега — соответственно 10%. В принципе это значит, что ездить можно долго.

Повлияли ли санкции на возможность купить новый аккумулятор

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Пока это не сильно аукнулось, потому что батареи не только ввозились и ввозятся (учитывая еще, что это небольшой объем и у нас нет массового рынка), но еще и ремонтировались. Есть две-три фирмы в стране, и этого пока достаточно, которые «перематывают» батареи, вытаскивают все ячейки, заменяют их новыми. Нужны не столько сами батареи с корпусом, системами управления и многим другим, сколько ячейки, которые меняют и иногда еще перепрограммируют, прошивают. У нас это научились делать. Так что еще надо подождать, чтобы понять, если у нас и есть проблема с поставкой новых аккумуляторов. Пока она неочевидна.

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»