В Японии решили поцеремониться

В Японии анонсировали скорое создание комиссии, которая займется выработкой мер по обеспечению стабильного престолонаследия. Она будет подчинена напрямую премьеру страны Фумио Кисиде. Озаботиться этим вопросом японцев заставляет наличие всего одного молодого члена императорской семьи мужского пола, имеющего право унаследовать трон,— 17-летнего принца Хисахито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Император Нарухито (в центре) на церемонии коронации в Токио, 22 октября 2019 года

Фото: Kazuhiro Nogi / Pool Photo / AP Император Нарухито (в центре) на церемонии коронации в Токио, 22 октября 2019 года

Фото: Kazuhiro Nogi / Pool Photo / AP

Решение учредить внутри правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) специальную комиссию, которая плотно займется вопросами престолонаследия, было обнародовано в конце минувшей недели. Никаких подробностей, кроме того, что комиссия будет напрямую подчиняться премьеру Фумио Кисиде, а возглавит ее вице-президент ЛДП Таро Асо, сообщено не было. Равно как и то, что побудило правящие круги обратиться к этому щепетильному вопросу именно сейчас.

Впрочем, еще 23 октября, выступая с программной речью, господин Кисида высказал желание услышать активные дискуссии в парламенте на эту тему, чтобы «консенсус в законодательном органе» мог быть сформирован как можно скорее. Но для начала премьер, судя по всему, решил выработать общий подход к проблеме в рядах своей собственной партии.

Между тем вопрос о том, кто в дальнейшем будет занимать Хризантемовый трон (как его стали именовать в конце XIX века вслед за появлением новой императорской печати с желтой хризантемой), в Японии далеко не праздный и поднимается уже не в первый раз.

По действующему с середины прошлого века закону занимать престол в Японии могут лишь прямые наследники императора по мужской линии, тогда как женщины из императорской семьи по-прежнему лишены не только этого права, но даже возможности оставаться членами императорской семьи в случае брака с простолюдином.

Еще в 2005 году группа экспертов предупреждала тогдашнего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, что при таком положении вещей поддерживать стабильную мужскую линию наследования чрезвычайно сложно. И предложила ввести «принцип прямого наследования», то есть не делать гендерных различий между первенцами императора при выборе наследника.

К тому моменту у позже отрекшегося от престола 125-го императора Акихито было три внучки и ни одного внука. И на фоне опасений, что ни от одной из двух невесток японского монарха ребенка мужского пола можно так и не дождаться, в Японии всерьез задумались о пересмотре Закона об императорском доме. Но в 2006 году 39-летняя супруга младшего сына императора принцесса Кико после двух дочерей все-таки родила мальчика — без преувеличения долгожданного, поскольку детей мужского пола в семье императора не появлялось на свет с 1965 года.

Это радостное событие позволило правящим кругам с чистой совестью отложить все дальнейшие дискуссии об изменении правил престолонаследия в долгий ящик. Тем более, как утверждается, ставший премьером в 2006 году и вернувший себе это кресло в 2012-м Синдзо Абэ, просидевший в нем до 2020 года, был ярым противником идеи позволить наследовать престол женщинам.

Тем не менее общественные дискуссии о необходимости стать более лояльными к идее женщины на японском троне не прекращались, возобновляясь с новой силой каждый раз, когда с замужеством очередной принцессы численность императорской семьи снижалась (если до Второй мировой войны императорское семейство насчитывало 67 членов, то к нынешнему моменту их осталось всего 17).

При этом ныне 17-летний принц Хисахито так и остался в нем единственным молодым представителем императорской семьи, способным не только возглавить императорский род Японии, но и даровать ему нового наследника в будущем (его отец и нынешний престолонаследник 58-летний Фумихито и еще один «запасной» кандидат на трон, 87-летний дядя нынешнего императора принц Хитати, разумеется, не в счет).

При этом, как гласят многочисленные опросы, восемь из десяти японцев вполне благоволят идее позволить представительницам прекрасного пола вступать на трон. Нынешним летом в Токио прошло публичное мероприятие под лозунгом «Сделаем Айко (единственную дочь нынешнего императора Нарухито.— “Ъ”) наследной принцессой». Мероприятие, рассчитанное на 500 человек, собрало вдвое больше участников из числа бывших членов парламента, журналистов и ученых.

Однако даже его организатор — некто Кобаяси Ёсинори, давно открыто высказывающийся на темы императорского двора,— признал, что сдвинуть дело с мертвой точки будет непросто. «Сторонники наследования трона женщинами — это всего лишь группа обычных граждан без агитационного аппарата, тогда как сторонники наследования по мужской линии, поддерживаемые консервативными политическими организациями, всегда были активными и хорошо организованными и обращались к отдельным членам правящей партии, убеждая поддерживать принцип наследования по мужской линии. Даже если члены парламента от правящей партии открыты для идеи женщины на императорском троне, это давление замедляет дебаты по вопросу о престолонаследии»,— посетовал тогда господин Ёсинори японскому изданию Nippon.com.

Действительно, большинство политиков — как внутри правящей партии, так и в стане оппозиции — не раз демонстрировали, что даже в XXI веке они не готовы дать женщинам больше прав, пусть даже это поставит под угрозу всю японскую императорскую династию, насчитывающую двухтысячелетнюю историю.

Но при этом от политиков, очевидно не желающих казаться публике совсем уж неконструктивными, звучали и альтернативные предложения.

В частности, еще года полтора назад в публичное поле была вброшена идея разрешить потомкам императорского дома мужского пола, которые потеряли этот статус после Второй мировой войны, восстановить его. А оппозиционная Партия инноваций Японии пошла еще дальше, предложив нынешним членам императорского дома официально усыновить наследников утративших свой статус ветвей по мужской линии.

Большинство японских экспертов отнеслись к таким вариантам с большим скепсисом. В частности, как отметил автор книги «Становление женщин как императоров» Такамори Акинори, многие из потомков бывших членов императорского дома, по сути, являются тем, что в русском языке называется седьмой водой на киселе: их родство с императорами восходит к периоду Муромати, а это было шесть веков назад. Идея же с усыновлением наследников мужского пола кем-то из императорского дома вызвала у него еще больше вопросов. «Будет ли кто-нибудь из членов императорского дома открыт к идее усыновления детей извне? Фракция мужской линии наследования выдвинула некоторые нереалистичные предложения, которые совершенно не соответствуют общественному мнению по этим вопросам»,— резюмировал японский эксперт.

Тем не менее, как сказал «Ъ» руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, правящая ЛДП в своей основе слишком консервативна и постарается, чтобы многовековая традиция наследства по прямой мужской линии сохранилась, невзирая на то что история Японии знала прецеденты, когда трон возглавляли женщины (вплоть до периода Эдо (1603–1868 годы) в Японии было восемь женщин на императорском троне).

«В обозримом будущем и политическая ситуация в Японии, и ценностные воззрения на положение женщины не позволят изменить нынешний порядок, когда престолонаследником может быть только лицо мужского пола. И потому противники любых изменений постараются замотать процесс пересмотра»,— предположил эксперт.

Схожую мысль в беседе с «Ъ» высказал профессор политологии в Университете Софии (Токио) Коичи Накано. По его словам, назначение главой комиссии господина Асо, учитывая его консервативные взгляды и личные связи с императорской семьей, скорее отражает желание премьера Кисиды заверить правых в своей собственной партии в том, что из обсуждений не выйдет ничего слишком прогрессивного. «Это произошло как гром среди ясного неба и наводит на мысль, что Кисида создал новую команду, чтобы отреагировать на давление на него с требованием хоть что-то предпринять в связи с этой проблемой. Другими словами, этот шаг будет скорее показухой, которая не приведет ни к чему особо существенному»,— отметил японский политолог. И добавил: хотя общественность была бы не против женщины на троне, влиятельные правые в правящей партии точно восстанут против Фумио Кисиды, если он одобрит решение, идущее вразрез с правыми традициями Японии.

Наталия Портякова