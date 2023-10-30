Ева Эльфи получила «визу талантов» США и решила сменить гражданство РФ

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) сообщила, что планирует отказаться от российского гражданства. Она рассказала, что получила одобрение на грин-карту в США по «визе талантов» — выдается иностранным гражданам с выдающимися достижениями в различных областях. На гражданство по грин-карте можно податься через пять лет проживания в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ева Эльфи

Фото: Albert L. Ortega / Getty Images Ева Эльфи

Фото: Albert L. Ortega / Getty Images

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта. На данный момент есть одобрение на грин-карту в Америку по визе талантов»,— рассказала Ева Эльфи в интервью на YouTube-канале журналистки Ирины Шихман (признана иностранным агентом).

Ева Эльфи родилась в Омске. В 2018-м году переехала в Москву. Около двух лет назад она уехала из России. Порноактриса рассказала, что не планирует возвращаться в Москву, поскольку после начала российской военной операции в столице «нет того комфорта», к которому она привыкла. Комментируя действия России на Украине, она отметила, что не хочет поддерживать российскую власть.

Ева Эльфи начала сниматься в порнофильмах в 2018 году. По итогам 2022 года она вошла в топ-5 самых популярных актрис на Pornhub. В 2021 году ей присвоили награду AVN Awards в категории «Лучшая новая иностранная старлетка», а в 2022-м — в категории «Лучшая звезда независимых видео».

Лусине Баласян