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Ростовские власти рекомендовали не отмечать Хэллоуин в школах

Власти Ростовской области выпустили заявление, в котором не рекомендуется отмечать Хэллоуин в школах и других образовательных организациях, поскольку это не входит в федеральный календарный план воспитательной работы.

«Федеральный календарный план воспитательной работы не предусматривает проведение в образовательных учреждениях таких мероприятий, как "Хэллоуин", "Тыквенный спас" и другие. Поэтому отмечать их не рекомендовано»,— говорится в заявлении министерства региональной политики и массовых коммуникаций, которое приводит ТАСС.

Не проводить Хэллоуин в школах ранее рекомендовали власти Якутии, Читы, Краснодара. Запретить Хэллоуин требовали жены самарских военных. После этого в некоторых школах начали проводить аналог Хэллоуина — Тыквенный спас. Такой праздник, например, провела ижевская школа №16. В Краснодарской гимназии имени Сергейко решили провести «День доброй тыквы», а вырученные средства передать российской армии.

Анастасия Ларина

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