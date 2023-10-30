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Коммерсантъ FM
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Член ОНК Дагестана сообщил о 39 задержанных после беспорядков в аэропорту

В отделах полиции Махачкалы и Карабудахкентского района находятся 39 человек, задержанных за участие 29 октября в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ОНК) Шамиль Хадулаев.

Республиканская ОНК провела сегодня, 30 октября, проверку трех районных отделов полиции Махачкалы. «В Кировском РОВД находилось 9 человек. В Советском РОВД — 16 человек, из них в СК (Следственный комитет России.— «Ъ») — 1 человек. В Ленинском РОВД — 12, из них в СК — 2 человека»,— сообщил господин Хадулаев.

«Всех досконально проверяют на причастность к беспорядкам,— добавил он.— Задержанные же говорят, что их просто так задержали, но сотрудники говорят, что есть и видеофиксация нарушителей. Также есть задержанные (два человека), находящиеся в Карабудахкентском РОВД».

Юлия Рыбина, Махачкала

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