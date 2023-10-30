МИД РФ подтвердил прекращение действия соглашения о безвизе с Украиной

МИД России официально подтвердил, что действие соглашения о безвизовых поездках между Россией и Украиной от 1997 года прекратило действовать с 1 января текущего года. Уведомление размещено сегодня, 30 октября, на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года»,— говорится в документе.

О введении визового режима первая сообщила Украина: это произошло в 2022 году. России направили электронные копии ноты с соответствующим уведомлением. В сентябре текущего года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина