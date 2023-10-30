«Доширак» планирует заняться производством муки в Тамбовской области

Крупный производитель лапши быстрого приготовления под брендом «Доширак» из Южной Кореи задумался о вертикальной интеграции бизнеса в России. Как сообщает «Ъ», компания создала подразделение в Тамбове для выпуска муки, которое может разместиться на местном комбинате мощностью переработки 400 тонн зерна в сутки.

Как следует из ЕГРЮЛ, в конце октября 2023 года ООО «Доширак Рус» учредило ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», адрес которого совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит». Источник «Ъ» на рынке говорит, что структуры «Доширак Рус» интересовались мощностями «Монолита» и уже могли арендовать часть площадей. А «Доширак Рязань» через HeadHunter искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове. В «Доширак Рус» «Ъ» не ответили. В«Монолите» сообщили «Ъ», что текущая мощность завода по переработке — 400 тонн зерна в сутки, и предприятие находится в процессе продажи.

«Доширак Рус» — дистрибуторская структура южнокорейской Paldo Co., производителя лапши быстрого приготовления, напитков, снеков, замороженных продуктов. В России лапша «Доширак» выпускается на заводах «Доширак Коя» в Подмосковье и «Доширак Рязань». В конце 2022 года связанная с Paldo сингапурская HYSG Pte. Ltd выкупила у испанской GBFoods (бренд Galina Blanca) фабрику в Нижегородской области, где выпускались бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2022 году выручка «Доширак Рус» выросла на 38,5%, до 19,76 млрд руб., чистая прибыль — в 2,2 раза, до 4,57 млрд руб.

Рентабельность мукомольного бизнеса выросла, а собственное производство позволит лучше контролировать качество, говорят эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Сергей Калашников

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