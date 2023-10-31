Ипотека идет на рекорд

Объем задолженности по ипотечным кредитам в регионах Сибирского федерального округа увеличился в сентябре 2023 года на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,8 трлн руб. Наибольшая сумма приходится на Новосибирскую область (более 405 млрд руб.), Красноярский край (360 млрд руб.) и Иркутскую область (254 млрд руб.). Увеличение выдачи ипотечных кредитов в условиях ухудшения экономической ситуации может привести к росту плохих долгов, считают эксперты. На октябрь просрочка по ипотеке в Сибири составляет 5,8 млрд руб., что на 5% меньше, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший объем задолженности в сегменте ипотечного кредитования, по данным на 1 октября, в Сибири приходится на Новосибирскую область (более 405 млрд руб., рост за год — 27,4%) и Красноярский край (360 млрд руб., рост — 33%)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Наибольший объем задолженности в сегменте ипотечного кредитования, по данным на 1 октября, в Сибири приходится на Новосибирскую область (более 405 млрд руб., рост за год — 27,4%) и Красноярский край (360 млрд руб., рост — 33%)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К октябрю 2023 года общий объем задолженности по ипотечным кредитам (общая сумма ипотечных кредитов в портфеле российских банков) в регионах Сибирского федерального округа достиг рекордных 1,8 трлн руб., сообщил „Ъ-Сибирь“ генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев на основе собственной аналитики. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 38% (с 1,3 трлн). Это третий показатель после Центрального и Северо-Западного федеральных округов, где общая задолженность по ипотеке на октябрь составила 5,2 трлн руб. и 1,9 трлн руб., соответственно. По словам господина Шавнева, такой бурный рост спроса на недвижимость объясняется ожиданием повышения ставок по ипотеке. «Кроме того, около 60% россиян считают недвижимость самым надежным способом сохранения средств»,— говорит он.

Наибольший объем задолженности в сегменте ипотечного кредитования, по данным на 1 октября, в округе приходится на Новосибирскую область (более 405 млрд руб., рост за год составил 27,4%), Красноярский край (360 млрд руб., +33%) и Иркутскую область (254 млрд руб., +30,5%).

Также аналитики отмечают, что выросли средний срок кредита (до 25 лет) и средняя сумма ипотечного займа (до 3,8 млн руб.). В объеме ипотечного кредитования спрос между вторичным и первичным жильем распределяется практически поровну: 52% пришлось на «вторичку», 47% — на новостройки, сообщил „Ъ-Сибирь“ руководитель направления Realt.one Александр Свежинцев.

По словам Евгения Шавнева, покупатели недвижимости в Сибири чаще всего работают в сфере торговли (25%), строительства (13%) или промышленности (18%). На них приходится в совокупности более 55% от всех сделок. «Около 20% тех, кто планирует приобрести квартиру в ближайшее время, нигде официально не работают»,— прокомментировал эксперт.

Ипотечный рекорд был поставлен в сентябре 2023 года, сообщал Банк России в своем обзоре о развитии банковского сектора. Прирост портфеля за сентябрь в целом по стране составил 4,2% (+3,7% в августе), а с начала года — 23,5%, что выше аналогичного показателя 2021 года (20,9%). Всего банками выдано ипотечных кредитов на 955 млрд руб., что на 12% больше, чем в августе (849 млрд руб.)

Покупатели стремятся взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также в связи с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля, говорится в обзоре ГУ Банка России. «Сказываются ожидания по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Плюс в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков и ростом активности покупателей. В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики, особенно в сегменте рыночных программ без господдержки»,— отметил заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Ранее сообщалось, что Сбербанк в связи с решением правительства РФ изменил условия по ипотеке в рамках госпрограмм и повысил ставки по некоторым кредитам. Так, по программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составила 8% (до этого — от 7,3%), по программе «Семейная ипотека» — 6% (ранее ставка начиналась от 5,3%), по «Ипотеке для IT» — 5% (до этого — от 4,7%).

Увеличение выдачи ипотечных кредитов в условиях ухудшения экономической ситуации может привести к росту плохих долгов, считают эксперты. «Постепенно к портфелю просроченной ипотеки добавляются кредиты, которые заемщики оформляли в период массового спроса 2020–2022 годов. Сейчас, когда условия по ипотеке существенно ужесточились, а цены на недвижимость перестали расти, быстро найти покупателя на обремененную квартиру очень сложно. Кроме того, среди неплательщиков начинают появляться те, кто оформлял ипотеку на строящееся жилье под низкие ставки. Но основной объем прироста просроченной ипотеки — реструктурированные в 2022 году кредиты по различным программам (собственным банковским или государственным „кредитным каникулам“). После реструктуризации не каждый заемщик может устранить причины падения доходов. Практика такова, что четверть заемщиков не восстанавливаются в графике платежей, и кредитор вынужден фиксировать неплатежи»,— говорит генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов.

В сложившихся условиях тенденция в сторону увеличения проблемных ипотечных кредитов и, как следствие, невыплат и судов по ним растет, говорит правовой эксперт и директор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Получить одобрение по ипотеке проще, чем по беззалоговому денежному кредиту, это тоже сказывается на качестве заемщиков и их уровне платежеспособности. Банк уверен, что заберет квартиру в случае проблем, и так и поступает»,— говорит она.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в Сибирском федеральном округе в сегменте ипотечного кредитования на просроченную задолженность на сегодняшний день приходится не более 0,3–0,4% от общего ипотечного портфеля. В денежном выражении объем просроченной задолженности в округе на 1 октября 2023 года составляет 5,8 млрд руб. За год (с октября 2022 года по октябрь 2023-го) показатель снизился на 5%. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности на 1 октября 2023-го являются Красноярский край (1,5 млрд руб., снижение за год на 16%), Новосибирская (1,3 млрд руб., –7%) и Иркутская (0,94 млрд руб., –1,5%) области.

Лолита Белова