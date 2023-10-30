МВД опровергло сообщение о смерти полицейского при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Пресс-служба МВД по Дагестану официально опровергла сообщение о смерти полицейского, пострадавшего накануне во время пресечения беспорядков в аэропорту Махачкалы. Оно было распространено рядом изданий со ссылкой на замдиректора аэропорта.

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«Информация о том, что вчера во время массовых беспорядков в аэропорту "Уйташ" погиб сотрудник полиции — недостоверна,— говорится в сообщении силового ведомства.— В результате происшествия пострадали 9 сотрудников полиции, 2 из которых госпитализированы, а 7 — после оказания медицинской помощи отпущены. Ни из числа сотрудников правоохранительных органов, ни из числа гражданских погибших нет».

Юлия Рыбина, Махачкала