Евробонды «Северстали» избежали замещения

«Северсталь» не будет выпускать замещающие облигации вопреки требованию. Правительственная комиссия сделала для нее исключение, и это первый подобный случай. «Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей»,— говорится в сообщении «Северстали». Остальные же корпорации до конца 2023 года должны в обязательном порядке заместить евробонды на локальные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Что это означает для инвесторов? На этот вопрос ответила глава юридической службы фонда Bonum Capital Наталия Бутрина: «"Северсталью" были получены согласия держателей таких еврооблигаций. Кроме того, бумаги допущены к организованным торгам на Московской бирже, и самое главное — срок их погашения наступает в период до 31.12.2024.

Это нас наталкивает на мысль, что позиция ЦБ в этой части немножко менялась. По сути, только путем замены возможно исполнить обязательства по еврооблигациям, но регулятор выступал против, потому что у каждого эмитента есть свои собственные риски.

Также можно представить ситуацию, что срок погашения этих бумаг наступает буквально через несколько месяцев. Соответственно, вообще нет ни одной причины для того, чтобы заниматься замещением, когда в целом этот выпуск подходит к концу».

Многие ли компании последуют примеру «Северстали»? Юрист фирмы NSP Глеб Бойко полагает, что большинство все же выпустит замещающие облигации, согласно требованиям правительства:

«Вряд ли такая практика будет распространена широко. До этого позиция правительственной комиссии по осуществлению иностранных инвестиций заключалась в том, что эмитенты прежде всего должны выпускать замещающие еврооблигации. Были установлены дополнительные критерии.

Все-таки представляется, что правительство больше нацелено на то, чтобы эмитенты размещали замещающие выпуски вместо того, чтобы исполнять обязательства иными способами, которые также предусмотрены указом №430».

В начале 2023 года «Ведомости» сообщили, что Минфин и ЦБ готовят проект нового указа президента, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие локальные бумаги.

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Иван Корякин