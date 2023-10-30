Zoom снижает качество общения

Zoom стал невероятно популярным и необходимым инструментом человеческого общения: от корпоративных встреч и обучения студентов до свиданий и пьянства онлайн. Как выясняется, для человеческого мозга общение через Zoom не дает того же эффекта, что личная встреча.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование провела группа Джой Хирш, она профессор психиатрии, сравнительной медицины и нейробиологии Йельского университета. Ученые обнаружили, что те части человеческого мозга, которые отвечают за социальные контакты, существенно более активны во время встреч живьем — в сравнении со встречами тех же самых людей по Zoom.

«Очень похоже на то, что Zoom — довольно убогая система социальных коммуникаций в сравнении с разговором с глазу на глаз»,— признает Джой Хирш.

Ее группа резко изменила дизайн исследования в сравнении с другими учеными, занимавшимися теми же проблемами. Хирш решила наблюдать не за отдельным пользователем Zoom, а за обоими участниками диалога (она не брала более крупные группы). Соответственно, один диалог они провели в Zoom, а другой — живьем. Регистрировались самые простые реакции нервной системы на ход разговора.

Так вот, личное общение вызывало более сильную физиологическую реакцию: собеседники увеличивали время взгляда друг на друга, у них расширялись зрачки и ускорялся пульс. Можно уверенно сказать, что мозги лично беседовавших людей были возбуждены заметно сильнее, нежели у тех же людей, но беседовавших через Zoom. По словам авторов исследования, у участников личного общения также наблюдалась повышенная активность мозговых волн, характерная для мобилизации способности обработки лиц.

Исследователи также обнаружили более скоординированную нейронную активность между мозгами обоих людей, разговаривающих лично. По мнению авторов, это предполагает увеличение взаимного обмена социальными сигналами.

«В целом динамичные и естественные социальные взаимодействия, которые происходят спонтанно во время личного общения, кажутся менее очевидными или отсутствуют во время встреч при помощи Zoom,— констатировала Хирш.— Производит большое впечатление!»

«Онлайн-изображения лиц, по крайней мере с использованием современных технологий, не имеют такого же приоритетного доступа к той части мозга, где формируется социальное поведение»,— заключила она.

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Ольга Грибова