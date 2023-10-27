Сеть «Магнит» запустила сервис фастфуда в своих магазинах в Петербурге

Сеть супермаркетов «Магнит» в рамках пилотного проекта запустила продажу фастфуда в отдельных магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. В Северной столице такая возможна доступна в четырех точках, сообщает РБК Петербург.

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами региона Северо-Запад сети «Магнит» Полина Бородина уточнила, что магазины с предложением приобрести фастфуд расположены в спальных районах города.

В частности, такое предложение доступно в магазинах по адресам: проспект Ветеранов, д.120А, проспект Энгельса, 139/21, проспект Солидарности, 11 и Бухарестской улице, 74. Блюда готовят при покупателях по заказу. Для этого на кухне обустроили все необходимое (фритюрницы и печи). На выбор предлагается 15 позиций. Клиенты смогут заказать наиболее популярные блюда подобной кухни (картофель фри, наггетсы, крылья, пицца и прочее).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» до конца 2023 года запустит две новые точки в Петербурге.

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